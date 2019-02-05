Bez çantayla uyuşturucu ve kadına şiddete karşı farkındalık

Pazar yerinde oluşturulan stantta dağıtımı yapılan bez torbalara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Polis ekipleri ayrıca alışverişe gelen vatandaşlara ve esnafa konuyla ilgili broşür de dağıttı.

Plastik ve naylon poşetlerin tabiatı kirlettiğine dikkati çeken Adagülü, şunları söyledi:

"Denizli Emniyet Müdürlüğünün öncülüğünde başlattığımız proje ile bez torbalar üzerine bağımlılıkla mücadele ve kadına karşı şiddetle ilgili farkındalık yaratmak amacıyla bir slogan bastırdık ve dikkatleri bu konuya çekmeye çalıştık. Bağımlılıkla mücadele ve kadına karşı şiddet ülkemizde potansiyeli yüksek suçlardan. Torbaların üzerine yazdığımız sloganlarla özellikle bu konulara vurgu yapmaya çalıştık. Amacımız bu sayede daha fazla kitlelere ulaşarak bu sosyal mesajı verip bu tarz suçları ülkemizde ve Tavas'ımızda daha aza indirgemek, bu tür suçların önüne geçmeye çalışmak."

Pazarda giyim eşyası satan Ceyda Öğer, "Bez torba kullanımı doğanın temiz tutulması için önemli bir çalışma. Polislerden biz de bez torbalarımızı aldık. Üzerinde de mesajlar var. Sonuna kadar destekliyorum. Sadece kadına karşı değil, doğadaki tüm canlılara karşı şiddet istemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Esnaf Sadettin Yılmaz da "Bez torbaları kullanmak ve kullandırmaya teşvik etmek gerekiyor. Uygulamayı başarılı buldum." dedi.

Alışveriş yapanlardan Aysel Yıldız, bez çanta dağıtımının güzel bir uygulama olduğunu dile getirdi.

Seval Kara da herkesten çantaların üzerinde yazan konularda duyarlılık beklediklerini ifade ederek, "Çok güzel bir proje, gençlerimizin korunması için. Kadına şiddete de hayır diyoruz. Sözle dahi olsa şiddete hayır." şeklinde konuştu.

