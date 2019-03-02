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Bez torba engellilere umut oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 10:58 | Son Güncelleme

Denizli'de, Engelsiz Yaşam Akademisi'nde eğitim alan zihinsel ve bedensel engelli 10 kişi, dikiş makineleriyle bez torba üretimi yapmaya başladı.

Denizli'de, Engelsiz Yaşam Akademisi'nde eğitim alan zihinsel ve bedensel engelli 10 kişi, dikiş makineleriyle bez torba üretimi yapmaya başladı. Hayata geçirilen proje kapsamında, üretilen bez torbalar vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacak. Sosyal hayatın içinde olabilmek için hummalı bir eğitim sürecinden geçen engelli bireyler ise, öğrenme süreçlerinin tamamlanmasının ardından belirlenen işyerlerinde istihdam edilecek.
Merkezefendi Belediyesi tarafından Gümüşçay Mahallesi'nde geçen yıl açılan Engelsiz Yaşam Akademisi engelli bireyler için umut kapısı oldu. Kentte yaşayan zihinsel ve bedensel engelli bireylere eğitimler verilerek sosyal hayatın bir parçası olabilmesi için kurulan akademide, 85 öğrenci eğitim görüyor. Tekstil, kuaförlük, mobilyacılık, otelcilik, halıcılık, market ve gıda reyonu, el işi, ahşap boyama ve müzik gibi 15 farklı branşta atölyenin bulunduğu Engelsiz Yaşam Merkezi'nde alanlarında uzmanlaşmış eğitmenler tarafından eğitimler veriliyor.
BEZ TORBAYLA DİKİŞ ÖĞRENDİLER
Engelsiz Yaşam Akademisi'ndeki tekstil atölyesinde eğitim gören 3'ü zihinsel 7'si bedensel engelli, dikiş eğitimine, plastik poşet kullanımına alternatif olan bez torba ile başladı. Saat 10.00'da derse giren engelli bireyler, ellerine aldıkları metreyle bezin uzunluğunu ayarlayıp makaslarla kesim yapıyor. Daha sonra ise eğitmenleri nezaretinde dikiş makinesinin başına geçerek bez torba dikiyor. Üretilen bez torbalara ise, resim atölyesindeki öğrenciler tarafından Engelsiz Yaşam Akademisi'nin logoları çiziliyor.
İSTİHDAM EDİLECEKLER
Engelli bireyleri topluma kazandırma anlamında çalışmaları yürüttüklerini belirten Engelsiz Yaşam Akademisi Müdürü Mevlüt Arman, Öğrencilerimiz kendilerini mevcut durumlarından daha iyi bir yere nasıl getirebilirler ya da sosyal yaşam içinde daha çok nasıl yer alabilirler diye düşünüyoruz. Bundan sonraki adımlarında kendi ayakları üzerinde dururken iyi bir iş sahibi olmalarını önemsiyoruz. Tekstil atölyemizde yetişen kursiyerlerimizi Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile yaptığımız işbirliği çerçevesinde Denizlimiz'in sanayicileri ile görüşerek fabrikalarda istihdam etmek istiyoruz. En büyük amaçlarımıza biri bu dedi.
MAKİNEYE İP BİLE TAKAMIYORLARDI
Tekstil atölyesi eğitmenlerinden Nuray Sevimli, öğrencilerinin 2 aylık eğitimin ardından iyi bir gelişim gösterdiklerini kaydederek, Öğrencilerimiz ilk geldiklerinde hiç dikiş makinesine oturmamış kimselerdi. Öğrencilerimizle çok iyi bir ilerleme kaydettik. Şu an makineye oturup çanta dikimini yapabiliyorlar. İlk etapta çok zorlandık. Makineye ip takmakta bile zorlanıyorlardı. Şu an çok rahat bir şekilde dikim işlemini gerçekleştiriyorlar. Bu gelişimleri beni çok mutlu ediyor diye konuştu.
KENDİ AYAKLARIM ÜZERİNDE DURMAK İSTİYORUM
Bedensel engelli 19 yaşındaki Ayşe Deligöz ise, dikiş öğrenimini tamamladıktan sonra işe girip kendi ayakları üzerinde durmayı hedeflediğini ifade ederek şöyle konuştu
2 aydır tekstil kursu alıyorum. Buraya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Burada 1 dakikamı bile boş geçirmek istemiyorum. Öğretmenlerimi çok seviyorum. Makineleri ve dikiş yapmayı çok seviyorum.

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