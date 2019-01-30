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Bez torbalar geri döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 21:20 | Son Güncelleme

Ücretli poşet uygulaması marketlerde uygulanmaya başlandı.

Ücretli poşet uygulaması marketlerde uygulanmaya başlandı. 25 kuruşa satılan plastik poşetler, Edirne’de vatandaşları bez torbalara yöneltti.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ülke genelinde doğanın kirlenmesini önlemek amacıyla yapılan düzenleme kapsamında ücretli poşet uygulaması dün başladı. Dünya genelinde 60’ın üzerinde ülkede uygulanan ücretli poşet uygulaması, Türkiye’de vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı. Bazı vatandaşlar, market alışverişlerinde yanlarında getirdikleri poşetleri kullanırken, birçoğu da tanesi 1 lira 45 kuruştan satılan bez torbalara yöneldi.

"Doğaya en azından bir katkımız olsun diye bez torba aldık"
Edirne’de bir markette alışveriş yapan Canan Ülge, "Poşet kullanmıyorum. Bez poşetler daha iyi. Hem çevreye daha duyarlı oluyoruz. Her yer poşet içerisinde fazla fazla alınıyor. Etrafı kirletiyoruz. Doğaya en azından bir katkımız olsun diye bez torba aldık" dedi.

"Ücret karşılığı geri toplarlarsa bu işi daha iyi çözerler diye düşünüyorum"
Plastik poşetin ücretlendirilmesinin iyi bir şey olduğunu dile getiren Yaşar Akbaş, "Doğayı koruyalım. File yerine bez torbalar daha iyi. İstiyorlarsa bunları parayla geri toplasınlar daha çabuk olur iş. Alan insanlardan ücret karşılığı geri toplarlarsa bu işi daha iyi çözerler diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Seyyarlar mecburen eski sisteme devam edecek
Edirne’de seyyar satıcılık yapan Recep Kokoraz ise poşetleri parayla veremeyeceğini belirterek, "Biz parayla verirsek bizden alışverişi keserler. Marketlere benzemez" dedi.
Öte yandan, kalınlığı 15 mikronun altında olan, gıdanın doğrudan temas ettiği ve hijyen için ihtiyaç duyulan birincil ambalaj poşetlerin ise ücretsiz verilmeye devam edileceği belirtildi.

Bez torbalar geri döndü

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