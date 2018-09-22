İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Bezmialem Valide Sultan Söyleşisi'ne katıldı.

Dolmabahçe Sarayı Meşkhane Salonu'nda Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, Osmanlı tarihinde en çok vakıf kuran kadın olarak bilinen Sultan Abdülmecid'in annesi Bezmialem Valide Sultan'ın hayatı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arzu Terzi tarafından tüm yönleriyle anlatıldı.

Programa iş kadınları, kadın akademisyenler ve sanatçılardan oluşan özel bir davetli topluluğu katıldı. Toplantıda gül şerbeti ikram edilerek karşılanan konuklara, Muharrem ayı dolayısıyla aşure ikram edildi.

Toplantının sonunda davetlilerle sohbet eden Erdoğan, vakıf kuran hayırsever kadınların örnek olması gerektiğini ifade etti.

Programda ayrıca İstanbul Üniversitesi Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi (OMAR) mensupları, OMAR Başkanı Dr. Gönül Paçacı yönetiminde, Bezmialem Valide Sultan’ın yaşadığı döneme ait musiki eserlerinin yer aldığı mini bir konser verdi.