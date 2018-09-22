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Bezmialem Valide Sultan Söyleşisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 19:34 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen söyleşide, Sultan Abdülmecid'in annesi Bezmialem Valide Sultan, yaptığı hayırlar ve ardında bıraktığı vakıf eserleri konuşuldu

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Bezmialem Valide Sultan Söyleşisi'ne katıldı.

Dolmabahçe Sarayı Meşkhane Salonu'nda Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, Osmanlı tarihinde en çok vakıf kuran kadın olarak bilinen Sultan Abdülmecid'in annesi Bezmialem Valide Sultan'ın hayatı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arzu Terzi tarafından tüm yönleriyle anlatıldı.

Programa iş kadınları, kadın akademisyenler ve sanatçılardan oluşan özel bir davetli topluluğu katıldı. Toplantıda gül şerbeti ikram edilerek karşılanan konuklara, Muharrem ayı dolayısıyla aşure ikram edildi.

Toplantının sonunda davetlilerle sohbet eden Erdoğan, vakıf kuran hayırsever kadınların örnek olması gerektiğini ifade etti.

Programda ayrıca İstanbul Üniversitesi Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi (OMAR) mensupları, OMAR Başkanı Dr. Gönül Paçacı yönetiminde, Bezmialem Valide Sultan’ın yaşadığı döneme ait musiki eserlerinin yer aldığı mini bir konser verdi.

Toplantıya, Ayşe Cevahir, Demet Sabancı Çetindoğan, Leyla Alaton, Meltem Demirören Okyay, Mutlu Alkan, Suzan Toplusoy, Yasemin Gür, Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, Prof. Dr. Ayten Altıntaş, Prof. Dr. Neşe Kavak, Prof. Dr. Hülya Tezcan, Prof. Dr. Ümit Meriç, Hülya Koçyiğit, Demet Şener'in de aralarında bulunduğu iş, sanat ve akademi dünyasından isimler katıldı.

Sunuculuğunu Pelin Çift’in yaptığı programın sonunda Bezmialem Vakıf Üniversitesi tarafından hazırlanan Bezmialem Valide Sultan adlı kitap, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu ve Prof. Dr. Arzu Terzi tarafından Emine Erdoğan'a takdim edildi.

Emine Erdoğan'ın, benzeri tarih ve kültür sohbetlerine ev sahipliği yapmaya devam edeceği öğrenildi.

Dolmabahçe Sarayı Meşkhane Salonu, zaman zaman halka açık tarih ve kültür sohbetlerine ev sahipliği yapan bir mekan olarak biliniyor.

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Bezmialem Valide Sultan Dolmabahçe Sarayı emine erdoğan

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