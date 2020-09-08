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Bezos ABD'nin en zenginleri listesinde yine zirvede

08.09.2020 18:09 | Son Güncelleme

Ekonomi dergisi Forbes’un hazırladığı ABD'nin en zenginleri listesinin zirvesinde, 179 milyar dolarlık kişisel serveti ile yine Jeff Bezos yer aldı.

Bezos ABD'nin en zenginleri listesinde yine zirvede

Başkan Trump'ın serveti ise kısmen eridi.E-ticaret şirketi Amazon'un sahibi Jeff Bezos üst üste üçüncü kez Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dünyanın en zengin kişisi oldu. ABD merkezli ekonomi dergisi Forbes'un hazırladığı "ABD'nin En Zenginleri Listesi"ne göre Bezos'un kişisel serveti 179 milyar dolar. Bezos'un koronavirüs salgını döneminde, insanların internet üzerinden alışverişe daha fazla yönelmeleri sayesinde servetini artırdığı belirtiliyor.

Ülkedeki en zengin 400 kişinin listelendiği Forbes makalesine göre ikinci sırada 111 milyar dolarlık serveti ile Microsoft'un kurucusu Bill Gates, üçüncü sırada ise 85 milyar dolarlık serveti ile Facebook'un kurucusu ve sahibi Mark Zuckerberg yer alıyor.

Trump 600 milyon dolar kaybetti

Jeff Bezos'un aksine, koronavirüs salgınından kötü etkilenen zenginlerden biri, emlak ve otelcilik alanında yatırımları bulunan ABD Başkanı Donald Trump oldu. Trump'ın servetinin, geçtiğimiz yıldan bu yana 600 milyon dolar azalarak 2,5 milyar dolara gerilediği ve sıralamada da 275'incilikten 352'inciliğe gerilediği ifade ediliyor. Ancak Donald Trump, kendinden önceki ABD başkanlarının aksine yıllardır ödediği vergilere dair beyannameleri kamuoyu ile paylaşmıyor.

Dergide yer alan haberde, koronavirüsün genel itibari ile, ABD'nin en zengin 400 kişisinin servetine olumsuz bir etki yapmadığı, bilakis servetin daha da arttığı vugulanıyor. Buna göre ülkedeki en zengin 400 kişinin toplam kişisel serveti geçtiğimiz yıldan bu yana 250 milyar dolar artarak, 3,2 trilyon dolara yükselmiş durumda.

Söz konusu listeye bu sene dahil olanlardan biri de Zoom Video Communications'un sahibi Eric Yuan oldu. Koronavirüs salgını döneminde, evden çalışan insanlar arasında iletişimi sağlamak için tüm dünyada tercih edilen Zoom'un sahibi Yuan'ın kişisel servetinin 11 milyar dolar olduğu bildiriliyor.

Reuters / ET,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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