BGC'den DHA'ya ödül

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA Gazeteciler Cemiyetinin (BGC) 'Gazetecilik Başarı Ödülleri'ni kazananlar belli oldu. Demirören Haber Ajansı (DHA) Bursa Burosu muhabiri Enver Fatih Tıkır 'Televizyon Haber' kategorisinde mansiyon ödülü kazandı.

Bursa Gazeteciler Cemiyeti 2018 Gazetecilik Başarı Ödülleri Yarışması'nın sonuçları belli oldu. BGC'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yılki yarışma için Basın Kültür Sarayı'nda yapılan jüri toplantısı yaklaşık 7 saat sürdü. 163 eseri tek tek değerlendiren 7 kişilik jüri, toplam 15 başarı ödülü ve 14 mansiyon verilmesini kararlaştırdı. DHA Bursa Bürosu muhabiri Enver Fatih Tıkır, 'Tarihi Pirinç Han'da 'çelik kapı' tepkisi' haberi ile 'Televizyon Haber' kategorisinde mansiyon ödülü kazandı.

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