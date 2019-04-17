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BGC'den DHA'ya ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 10:13 | Son Güncelleme

BURSA Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği Gazetecilik Başarı Ödülleri Yarışması’nda Demirören Haber Ajansı (DHA) Bursa Muhabiri Enver Fatih Tıkır, 'televizyon haber' kategorisinde mansiyon ödülüne layık görüldü.

BGC'den DHA'ya ödül

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği Gazetecilik Başarı Ödülleri Yarışması’nda Demirören Haber Ajansı (DHA) Bursa Muhabiri Enver Fatih Tıkır, 'televizyon haber' kategorisinde mansiyon ödülüne layık görüldü.
Bursa Gazeteciler Cemiyeti 2018 Gazetecilik Başarı Ödülleri Yarışması kapsamında 163 eseri tek tek değerlendiren 7 kişilik jüri, toplamda 15 başarı ödülü ve 14 mansiyon verilmesini kararlaştırdı. Ödül kazanan gazetecilere ödülleri, Nilüfer Sahne’de düzenlenen törenle verildi. 'Televizyon Haber' kategorisinde 'Tarihi Pirinç Han'da 'çelik kapı' tepkisi' haberi ile mansiyon ödülü kazanan DHA muhabiri Enver Fatih Tıkır, ödülünü aldı.

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BGC'den DHA'ya ödül

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