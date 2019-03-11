BGC’den İHA’ya 2 ödül birden

Bursa Gazeteciler Cemiyeti (BGC) tarafından geleneksel olarak organize edilen BGC 2018 Başarı Ödülleri Yarışmasında İHA, iki ayrı ödül birden kazandı.

Bursa Gazeteciler Cemiyeti 2018 Gazetecilik Başarı Ödülleri Yarışması’nın sonuçları belli oldu. Bursa Gazeteciler Cemiyeti tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yılki yarışma için Basın Kültür Sarayı’nda yapılan jüri toplantısı yaklaşık 7 saat sürdü. 163 eseri tek tek değerlendiren 7 kişilik jüri, toplam 15 başarı ödülü ve 14 mansiyon verilmesini kararlaştırırken, İhlas Haber Ajansı Bursa muhabiri Abdullah Çibir ve Ali Erdem ödüle layık görüldü.

Abdullah Çibir, ’4 yaşındaki Bedirhan firarda’ haberi ile ’Televizyon Haber’ kategorisinde başarı, Ali Erdem ise ‘Hiç evlenmedi, 30 yıldır dağda tek başına yaşıyor’ haberi ile mansiyon ödülü kazandı.



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