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Bharara : 'Çoğunlukla Laik Türkiye Ülkelerinde İşlemeyen Adaletin Amerika’da Ayakta Olduğunu Gördü'

20.03.2019 18:29 | Son Güncelleme

Türkiye’de, ABD’de Sarraf aleyhine açılan davayla birlikte bir gecede sansasyonel bir hale geldiğini ifade eden Bharara, “Çoğunlukla laik olan Türkiye, ülkelerinde olmayan adaletin Amerika’da, ayakta olduğunu ve işlediğini gördüler” dedi

Bharara : 'Çoğunlukla Laik Türkiye Ülkelerinde İşlemeyen Adaletin Amerika’da Ayakta Olduğunu Gördü'

Rıza Sarraf soruşturmasını ABD’de başlatan, eski New York Güney Bölgesi Başsavcısı Preet Bharara’nın anılarını paylaştığı kitap Salı günü piyasaya çıktı.

Eski Başsavcı Bharara’nın 368 sayfalık, “Bir savcının, suç, ceza ve hukukun üstünlüğü konusundaki düşünceleri” isimli kitabı raflarda yer almasının ardından çok büyük ilgi gördü.

Bharara’nın kitabını imzalayacağı çeşitli eyaletlerde düzenlenecek olan kitap imza etkinliklerinin çoğunun biletleri tamamen satıldı. Bharara’nın kitabı Amerikan medyasının da oldukça ilgisini çekti.

Bharara, kitabıyla ilgili ABD’de çok sayıda televizyon kanalı, gazete, radyo ve internet haber sitelerine özel açıklamalarda bulundu.

Eski savcı Bharara, konuk olduğu televizyon yayınlarında hem Amerika Başkanı Donald Trump’ı eleştirdi hem de Trump’a yönelik açılan davalarla ilgili görüşlerini açıkladı. Bharara Başkan Trump ile arasında geçen telefon konuşmasını kaydetmek istediğini ancak daha sonra bu kararından vaz geçtiğini ifade etti. Başkan Trump’ın Manhattan’da açılan davalardan uzak durması çağrısında bulundu.

Eski görev bölgesi Manhattan’daki, büyük finans şirketlerinin üzerine korkusuzca gitmesiyle ünlenen,“Wall Street Şerifi ” diye anılan Bharara’nın katıldığı programlarda hedefinde, ABD Başkanı Trump’ın dışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk adalet sistemi de vardı.

“Erdoğan Sarraf davasını kapatmak için gücünü kullandı”

Rıza Sarraf davasının başsavcısı olarak Türkiye’de tanınan Bharara’ya Sarraf davasıyla ilgili düşünceleri de soruldu. Bharara, Türkiye’de adaletin olmadığını öne sürdü. Türkiye’de İran asıllı altın tüccarı Rıza Sarraf soruşturmasının siyasi bir kargaşa yarattığını belirten Baharara, “ Rıza Sarraf ve bu davada yargılanan diğer kişiler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakın kişilerdi. Bu nedenle bu davanın üstü örtüldü” dedi.

Bharara, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Türkiye’de başlatılan Sarraf davası soruşturmasını kapatmak için gücünü kullandığını kaydederek, “Görevdeki hakimleri ve savcıları işten attı. Medya kuruluşlarını kapattı. Açıkçası davanın kapatılması için elinden geleni yaptı” dedi.

Türkiye’nin, Amerika’da olduğu gibi anayasal bir korumanın içerisinde olmadığını ve bu nedenle soruşturmanın kapatıldığını belirten Bharara, “Bu tür durumlar bugün Amerika’da gördüğümüz şeyler değil. Umarım Türkiye’de yaşananları bu ülkede de görmeyiz” diye konuştu.

Eski başsavcı Bharara, Rıza Sarraf’ın Disney World’e gitmek için Amerika’ya gelmekle çok büyük bir hata yaptığını ve Florida’ya geldiği sırada tutuklandığını belirterek, görevli olduğu dönemde kendi ofisinde çalışan genç bir savcı Michael Lockard’ın da bir zamandır üzerinde çalıştığı gizli soruşturma dosyasını açıp Sarraf aleyhinde dava açtığını kaydetti.

Türkiye’de, ABD’de Sarraf aleyhine açılan davayla birlikte bir gecede sansasyonel bir hale geldiğini ifade eden Bharara, “Çoğunlukla laik olan Türkiye, ülkelerinde olmayan adaletin Amerika’da, ayakta olduğunu ve işlediğini gördüler” dedi.

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