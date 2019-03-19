Bharara’dan Trump’a: ‘Manhattan Soruşturmalarına Bulaşma’

New York Güney Bölgesi Eski Başsavcısı Preet Bharara, Başkan Trump’a, aleyhinde yürütülen soruşturmalara müdahale etmemesi uyarısında bulundu. Reuters haber ajansına konuşan eski başsavcı Bharara, Trump’ın özellikle de Manhattan Savcılığı’nca yürütülen soruşturmalara engel olmayı denemesi halinde Kongre’deki Demokratların kendisini azletmek için gerekli süreci başlatacaklarını savundu.

Bharara, kamuoyunda çok ses getiren davalarla tanınan Manhattan Savcılığı’nda başsavcı rolündeyken Başkan Trump tarafından görevden alındı. Resmi ismi New York Güney Bölgesi Savcılığı olan Manhattan Savcılığı, Trump’ın eski avukatı Michael Cohen’le ilgili soruşturmayı da başlatan kurum.

2018 yılı Ağustos ayında, hakkında yapılan yolsuzluk ve yalan beyan suçlamalarını mahkeme önünde kabul eden Cohen, sözkonusu eylemleri görevi gereği yaptığını ileri sürmüştü. Savcılar Cohen’in bu eylemleri Trump’ın direktifiyle yaptığını savunuyor.

‘Manhattan soruşturması Trump için daha tehlikeli’

Diğer taraftan Özel Yetkili Savcı Robert Mueller’in, Rusya’nın 2016 ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla yürüttüğü soruşturma da Başkan Trump’ı zorlayan bir konu. Ancak hukuk uzmanları Manhattan Savcılığı’nın, Trump’ın şahsi işlerine yönelik soruşturmasının Trump için çok daha büyük bir tehdit oluşturduğu görüşünde.