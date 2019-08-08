Jandarma Genel Komutanlığı’nın talebi üzerine erişime engellenen bianet hakkındaki 3. Sulh Ceza Mahkemesi kararının, yine Jandarma'nın "talep sehven iletildi, düzeltilsin" talebiyle kaldırıldığı ortaya çıktı.

Bianet’in de aralarında yer aldığı 136 haber portalı ile Twitter, Facebook, Instagram, YouTube ve Pinterest hesaplarına erişim engeli getirildiği haberi uluslararası kamuoyunda büyük tepki uyandırmıştı.

Bianet tarafından kamuoyu ile paylaşılan yeni bilgiler ise aslında erişim engeli kararının ikinci bir karar ile kaldırıldığını ortaya koydu.

Bianet.org'da yer alan haberde "erişimin engellenmesi kararının sehven alındığı ortaya çıktı" ifadelerine yer verilerek, bianet’in avukatı Meriç Eyüboğlu’nun ayrıntılarına eriştiği dosyaya ilişkin bilgiler aktarıldı.

Buna göre 3. Sulh Ceza Mahkemesi, 16 Temmuz’da, Jandarma Genel Komutanlığı’nın ilettiği talep üzerine bianet ile birlikte 136 adres için "erişimin engellenmesi" kararı aldı.

17 Temmuz'da ise Jandarma ikinci bir yazıyla mahkemeye sadece bianet’e ilişkin erişim yasağının kaldırılması talebini iletti. Talepte şu ifadelere yer verildi: