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Bianet'e erişim engelinde "sehven" muamması

08.08.2019 10:07 | Son Güncelleme

Erişime engellenmesi büyük tartışma yaratan Bianet için Jandarma'nın ikinci bir yazı ile "adres sehven iletildi, karar düzeltilsin" talebini ilettiği, mahkemenin bunun üzerine engeli kaldırdığı ortaya çıktı.

Jandarma Genel Komutanlığı’nın talebi üzerine erişime engellenen bianet hakkındaki 3. Sulh Ceza Mahkemesi kararının, yine Jandarma'nın "talep sehven iletildi, düzeltilsin" talebiyle kaldırıldığı ortaya çıktı.

Bianet’in de aralarında yer aldığı 136 haber portalı ile Twitter, Facebook, Instagram, YouTube ve Pinterest hesaplarına erişim engeli getirildiği haberi uluslararası kamuoyunda büyük tepki uyandırmıştı.

Bianet tarafından kamuoyu ile paylaşılan yeni bilgiler ise aslında erişim engeli kararının ikinci bir karar ile kaldırıldığını ortaya koydu.

Bianet.org'da yer alan haberde "erişimin engellenmesi kararının sehven alındığı ortaya çıktı" ifadelerine yer verilerek, bianet’in avukatı Meriç Eyüboğlu’nun ayrıntılarına eriştiği dosyaya ilişkin bilgiler aktarıldı.

Buna göre 3. Sulh Ceza Mahkemesi, 16 Temmuz’da, Jandarma Genel Komutanlığı’nın ilettiği talep üzerine bianet ile birlikte 136 adres için "erişimin engellenmesi" kararı aldı.

17 Temmuz'da ise Jandarma ikinci bir yazıyla mahkemeye sadece bianet’e ilişkin erişim yasağının kaldırılması talebini iletti. Talepte şu ifadelere yer verildi:

"Başvuru ekinde sunulan listenin 14'üncü sırasında yer alan http://bianet.org/bianet URL adresi listede sehven yer almıştır. Bu şekli ile sitenin tamamının engellenmesi söz konusu olacağından, verilen kararın kaldırılarak 5651 Sayılı Kanunun 8/A maddesi gereğince erişimin engellenmesi kararının kaldırılarak düzeltilmesi…"

Kararın düzeltilmesi talebi üzerine de aynı gün mahkeme, erişimin engellenmesi kararının bianet için kaldırılmasına karar verdi.

"Büyük sansür kararı varlığını koruyor"

Bianet'in avukatı Meriç Eyüboğlu, sehven alındığı belirtilen erişimin engellenmesi kararının bianet açısından kalkmış olmasına rağmen diğer 135 adrese yönelik kararın sürdüğüne dikkat çekti.

Eyüboğlu şunları kaydetti:

"135 adrese yönelik Jandarma Genel Komutanlığı’nın tümüyle gerekçesiz başvurusu ve Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin de bütünüyle gerekçesiz olan büyük sansür kararı varlığını koruyor. Bu haksız, dayanıksız ve kötü kararın bianet yönünden kaldırılması, karşı karşıya kaldığımız hukuka aykırılığı ve ifade özgürlüğüne, basın özgürlüğüne, haber alma hakkına yönelik büyük ve haksız müdahaleyi ortadan kaldırmıyor elbette. Bu kararın tüm adresler yönünden geri alınması, tüm sonuçları ile ortadan kaldırılması gerekir."

Bianet hakkında erişimi engelleme kararının kaldırıldığını yeni öğrendiklerini anlatan Eyüboğlu, erişimin engellenmesi kararını tesadüfen öğrendiklerini, dosyanın tamamının fotokopisini almak ve sonrasında itirazları sunmak üzere mahkemeye başvurduklarını, ısrarlı bekleyişin sonucunda da dosyanın tam fotokopisini alabildiklerini açıkladı.

Eyüboğlu, "İyi ki de sadece ilgili sayfaların değil tüm dosyanın fotokopisini almak konusunda ısrarcı olduk. Zira bu vesileyle Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılmış ikinci bir başvuru olduğunu ve mahkeme tarafından verilmiş bir başka karar daha bulunduğunu tespit ettik" diye konuştu.

DW/DA,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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