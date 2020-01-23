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  4. Biber gazı sıkılıp, 11 bıçak darbesiyle öldürüldü (2)

Biber gazı sıkılıp, 11 bıçak darbesiyle öldürüldü (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 19:17 | Son Güncelleme

ESKİ EŞİNİN YEĞENİ ÖLDÜRMÜŞ Kahramanmaraş'ta 11 bıçak darbesi ile öldürülen Murat Firdevsoğlu cinayetini araştıran Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet anında olay yerinde bulunan Firdevsoğlu'nun bir süre önce boşandığı ancak birlikte yaşamaya devam ettiği eşi Hatice T.'yi (34) ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

ESKİ EŞİNİN YEĞENİ ÖLDÜRMÜŞ
Kahramanmaraş'ta 11 bıçak darbesi ile öldürülen Murat Firdevsoğlu cinayetini araştıran Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet anında olay yerinde bulunan Firdevsoğlu'nun bir süre önce boşandığı ancak birlikte yaşamaya devam ettiği eşi Hatice T.'yi (34) ifadesini almak üzere emniyete götürdü.
İFADESİ İNANDIRICI BULUNMADI
Ağlayarak ifade veren Hatice T., "Aracı ben kullanıyordum, eşimi çalıştığı fabrikaya bırakacaktım, aracımız burada arıza yaptı, eşim araç dışına çıkınca saldırıya uğradı. Çevreden yardım istedim. Karanlıkta kimseyi net göremedim" dedi.
Polis, Hatice T.'nin ifadesini inandırıcı bulmadı ve araştırmasını derinleştirdi. Yapılan çalışma sonunda Murat Firdevsoğlu'nun Hatice T.'nin yeğeni Mehmet T. (23) tarafından öldürülmüş olabileceğini değerlendiren ekipler, yeğeni gözaltına aldı.
'BUJİ BAŞLIĞINI GEVŞETİP GÜZERGAH ÜZERİNDE ARIZA YAPMASINI BEKLEDİM'
Mehmet T., sorgusunda suçunu itiraf ederek cinayeti halası Hatice T. ile birlikte planlandıklarını söyledi. Halası ve eniştesi Murat Firdevsoğlu ile aynı evde yaşadıklarını ve cinayeti bazı özel sebeplerden dolayı işlediğini belirten Mehmet T., olayı şöyle anlattı:
"Bir plan yaparak Kanuni Mahallesi'ndeki evin önünde aracın buji başlığını gevşettim. Daha sonra güzergah üzerindeki arazide bekleyerek aracın arıza vermesini bekledim. Karanlık bir yere geldiğinde araç arıza verdi. Kar maskesi ve eldiven takıp eniştem araçtan inince bıçakladım. Bu sırada eniştem biber gazı ile karşılık vermeye çalıştı. Olayı, halam ile birlikte planladık."
'CİNAYET İŞEYECEĞİNİ BANA SÖYLEDİ'
Mehmet T.'nin ifadesi üzerine Hatice T. tekrar sorguya alındı. Kadın, sorgusunda suçunu itiraf ederek, "Cinayet işleyeceğini bana söyledi. Haberim vardı, engel olamadım. Ben plan yapmadım" dedi. Hala ve yeğen, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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