HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Biber gazı yiyince üzerini çıkarıp kendini yelledi

Biber gazı yiyince üzerini çıkarıp kendini yelledi

19.12.2020 17:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da susturucusu sökülmüş motosikletle çevreye rahatsızlık veren motosiklet sürücüsü, kendini durduran ve ceza kesmek isteyen polis memurlarına zorluk çıkartınca biber gazı yedi.

Aksaray’da susturucusu sökülmüş motosikletle çevreye rahatsızlık veren motosiklet sürücüsü, kendini durduran ve ceza kesmek isteyen polis memurlarına zorluk çıkartınca biber gazı yedi. Biber gazı sıkılan motosiklet sürücüsü üst kısmını çıkartarak kendini yelledi.
Olay, Büyük Bölcek Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi Tiyatro Kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve denetleme Şubesi ekipleri, yüksek ses yapan kurye motosikletini durdurdu. Ehliyet ve ruhsat sorduğu sürücü Fezayil S.’nin (25) motosikletinin egzoz susturucusunun sökük olduğunu tespit eden polis ekipleri sürücüye ceza yazmak istedi. Cezaya itiraz ederek polis ekiplerine mukavemette bulunan ve saldıran motosiklet sürücüsü polis ekiplerinin biber gazlı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi. Biber gazının etkisiyle sürücü vücudunun üst kısmındaki kıyafetleri çıkartarak elbisesiyle yüzünü yelledi. Uzun süre elbiseleriyle kendini yelleyerek rahatlamaya çalışan motosiklet sürücüsü, polis ekiplerinin, “Üzerini giy arkadaş, hasta olacaksın, üzerini giy” demesiyle elbiselerini giydi. Ardından sürücüye susturucu sökmekten ve çevreye rahatsızlık vermekten 420 TL para cezası kesildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSevgilisini paylaştı, herkesi sildiSevgilisini paylaştı, herkesi sildi
Yasağa rağmen lokantada yemek yedilerYasağa rağmen lokantada yemek yediler
Adalet Bakanlığı 10 bin personel alımı ne zaman?Adalet Bakanlığı 10 bin personel alımı ne zaman?
1/

En Çok Okunan Haberler

Yeni eşinden kaçıp eski eşine sığındı, başına gelmeyen kalmadı

Yeni eşinden kaçıp eski eşine sığındı, başına gelmeyen kalmadı

Polislerden Bakan Soylu'ya mesaj: Ohh ohh

Polislerden Bakan Soylu'ya mesaj: Ohh ohh

Merkez Bankası'ndan önemli faiz kararı

Merkez Bankası'ndan önemli faiz kararı

O Ses Türkiye geri dönüyor! Tarih belli oldu…

O Ses Türkiye geri dönüyor! Tarih belli oldu…

Hastanede patlama: 9 ölü

Hastanede patlama: 9 ölü

Bunu yapan bir doktor! 'Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın' diyerek eşinin yüzüne tükürdü

Bunu yapan bir doktor! 'Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın' diyerek eşinin yüzüne tükürdü

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Ekmek tandırına düştü, yakınları gözyaşlarına boğuldu

Ekmek tandırına düştü, yakınları gözyaşlarına boğuldu

Hemşirelere 'Ben salağım' yazdırmıştı! Kendini böyle savundu

Hemşirelere 'Ben salağım' yazdırmıştı! Kendini böyle savundu

Diğer Haberler

Kayseri'de korkunç olay! Avukat 8. kattan atlayarak intihar etti

Kayseri'de korkunç olay! Avukat 8. kattan atlayarak intihar etti

Motosikleti yüksek ses çıkaran kuryeye 1500 TL ceza

Motosikleti yüksek ses çıkaran kuryeye para cezası

Kısıtlamaya rağmen sokakta oynayan çocukların polisten kaçma anı kamerada

Polisi görünce böyle kaçtılar

RTÜK'ten televizyon kanallarına 'konuk' uyarısı

RTÜK'ten televizyon kanallarına 'konuk' uyarısı

Zabıta memurları yasağa rağmen lokantada yemek yedi

Yasağa rağmen lokantada yemek yediler

Adana'da kuyu çöktü, 2 kişi toprak altında kaldı

Toprak altında kalanlar var

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.