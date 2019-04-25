HABER

Biberin fiyatını yanıltıcı yazan pazarcıya ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 10:02 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Perşembe pazarında bir esnafın etikete yanıltıcı fiyat yazması nedeniyle tezgahı zabıta tarafından kapatıldı.

Biberin fiyatını yanıltıcı yazan pazarcıya ceza

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Perşembe pazarında bir esnafın etikete yanıltıcı fiyat yazması nedeniyle tezgahı zabıta tarafından kapatıldı. Kapatılan tezgahın önüne ise ‘Vatandaşa kötü davrandığı ve hileli satış yaptığı için kapatıldı’ yazısı asıldı.
Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü uzun süredir hileli satış yapan ve müşteriyi yanıltan esnafın tezgahını kapatarak ifşa ediyor. Son olarak fiyat etiketlerinde yarım kilo biber için 2.99 yazan ve 99 rakamını gözle görünmeyecek derecede küçük yazan R.T. isimli esnafın tezgahı Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince kapatıldı. Kapatılan tezgahın önüne ise ‘Vatandaşa kötü davrandığı ve hileli satış yaptığı için kapatıldı’ yazısı asıldı. Zabıtanın bu hareketi ise esnaftan ve vatandaşlardan takdir topladı.

Biberin fiyatını yanıltıcı yazan pazarcıya ceza

Biberin fiyatını yanıltıcı yazan pazarcıya ceza

Biberin fiyatını yanıltıcı yazan pazarcıya ceza

Pilot öyle bir anons geçti ki... Bodrum uçağında korku dolu anlar Pilot öyle bir anons geçti ki... Bodrum uçağında korku dolu anlar
Gençler köy köy dolaşıp unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerleri ölümsüzleştirdiGençler köy köy dolaşıp unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerleri ölümsüzleştirdi
Çanakkale'de 8 bin Türk, dedelerinin izinde yürüdü (3)Çanakkale'de 8 bin Türk, dedelerinin izinde yürüdü (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gözler Meclis'te! Milyonlarca kişi bu haberi bekliyor

Gözler Meclis'te! Milyonlarca kişi bu haberi bekliyor

Oyunculuğu bırakıp TIR şoförü olmuştu! Güzel haberi böyle duyurdu

Oyunculuğu bırakıp TIR şoförü olmuştu! Güzel haberi böyle duyurdu

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Putin ve Kim Jong-un bir araya geldi!

Putin ve Kim Jong-un bir araya geldi!

BM'den Türkiye ve Rusya'ya çağrı!

BM'den Türkiye ve Rusya'ya çağrı!

TRT World Londra merkezine saldırı!

TRT World Londra merkezine saldırı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sakaeli Kaya Mezarları ziyaretçilerini bekliyor

Her odada bir mezar var! İçindeki 27 basamağı inince...

Korkunç anlar! Evi ateşe verip, kendisini içeri kapattı

Korkunç anlar! Evi ateşe verip, kendisini içeri kapattı

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Ne iş yaptığını öğrenen şaşırmadan edemiyor

Ne iş yaptığını öğrenen şaşkına dönüyor

Anzak torunları dedelerini gözyaşları içinde andı

Sabaha kadar gözyaşları içinde beklediler!

Kocaeli'de Kartepe Belediyesine ait depoda yangın

Kocaeli'de Kartepe Belediyesine ait depoda yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.