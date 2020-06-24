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Biberiye Çayı : Faydaları Nelerdir, Nasıl Hazırlanır?

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.06.2020 10:52 | Son Güncelleme

Biberiye, latince ismi Rosmarinus officinalis olan, çam ağacına benzeyen, iğne yapraklı, mor çiçeklere sahip yeşil bir bitki türüdür.

Biberiye Çayı : Faydaları Nelerdir, Nasıl Hazırlanır?

Biberiye, latince ismi Rosmarinus officinalis olan, çam ağacına benzeyen, iğne yapraklı, mor çiçeklere sahip yeşil bir bitki türüdür. Yaygın olarak Akdeniz çevresinde yetişir. Ancak serin iklimlere ve kurak bölgelere de dayanıklıdır. Sıcak iklimlerde sürekli çiçek açabilir. Bu özelliğinden ötürü Akdeniz bölgelerinde süs bitkisi ve peyzaj amaçlı olarak da kullanılır. İçerisinde bol miktarda A, B ve C vitaminleri, demir, fosfor ve kalsiyum mineralleri barındıran biberiye oldukça faydalı bir bitkidir. Yapraklarından çay ve yağ elde edilen bu bitki, aroma ve lezzet katması açısından yemeklerde de sıkça kullanılır.

Biberiye Çayının Faydaları

biberiye

  • Biberiye çayı, içeriğinde bulunan karnosik asit sayesinde hafızayı güçlendirir. Alzheimer ve dementia (bunama) gibi hastalıklara karşı koruma sağlar.
  • Biberiye, antienflamutar ve antioksidan etkilere sahiptir. Bu da cilt için oldukça faydalıdır. Cildin görünümünü düzgünleştirir, kan dolaşımını artırır. Çalışmalar özellikle de bu çayın egzama üzerindeki etkisini ortaya koyuyor.
  • Sindirim sistemi için de oldukça faydalıdır. Anti-spazmodik etkisi sayesinde kabızlık, hazımsızlık ve şişkinlik şikayeti olanlar için çok uygundur. Aynı zamanda bağırsaktaki iltihaplanmayı da azaltır.
  • İçerdiği karnosik asit ve inflamatuar bileşiklerle, artrit, migren ağrıları ve eklem ağrılarını hafifletir, alerjenlere karşı hassas olan bireylere yardımcı olur.
  • İçerdiği karnosal, rosmarinik asit ve antioksidanlar sayesinde vücuttaki serbest radikallerle savaşarak kansere karşı koruma sağlar. Özellikle meme kanseri, prostat kanseri, lösemi ve cilt kanserine çare olabileceği yönünde çalışmalar mevcuttur.
  • Biberiye çayı zayıflatır mı sorusu; sadece biberiye çayı içilerek kilo vermenin pek mümkün olmadığı ancak iştahı azaltarak zayıflamaya yardımcı olduğu şeklinde cevaplanabilir.
  • Biberiye saç sağlığı için de yararlıdır. Saç dökülmesini önler, kepek problemini azaltır ve saçı besler. Kafa derisi ve saçlar bu çayla ya da biberiye yağıyla ovulabilir.
  • Özellikle regl ağrısı çeken kadınlar tarafından biberiye çayı adet söktürür mü diye merak edilmektedir. Rahmi uyarıcı bir etkiye sahip olduğundan, doğal bir adet söktürücüdür. Ancak dikkatli kullanılması tavsiye edilir.

Biberiye Çayı Boy Uzatır Mı?

Bu konuda Profesör İbrahim Saraçoğlu'nun hazırladığı bir kür bulunuyor. 12-22 yaş arasındaki gençlerde etkili olan bu kür, biberiye çayı ile melisa çayının birlikte kullanımı ile uygulanabilir. Biberiye çayı erkeklerin, melisa çayı ise kadınların boyunun uzaması için yardımcı doğal birer kaynak. 1 su bardağı kaynamış suyun içine biberiye yaprağı atıp 5 dakika demlendikten sonra süzülüp içilir. Aynı şekilde melisa çayı da 1 su bardağı içine bir tutam atılarak demlenip ardından süzülerek içilir. Bu kürün uygulanma süresi ise 6 ay.

Biberiye Çayı Nasıl Hazırlanır?

Biberiye bitkisinin boyu 2 metreye kadar uzayabilir. Bitkinin toplanan yaprakları kurutularak çay için hazır hale getirilir. Biberiye yağı ve kurutulmuş yaprakları aktarlardan hazır paket halinde temin edilebilir. Ancak alırken yapraklarının yeşil olmasına ve üzerinde sarı veya beyaz lekeler bulunmamasına dikkat edilmelidir. Serin ve kuru bir ortamda 6 ay kadar taze kalması sağlanabilir. Biberiye çayı aç mı tok mu içilir diye düşünülecek olursa; yemeklerden sonra yani tok karna tüketilmesinin sindirim sistemi için daha faydalı olduğu söylenebilir. Biberiye çayı kaç gün içilir sorusuna cevap olarak ise, günde 1 veya 2 bardak tüketilmesi uygundur denilebilir. Daha fazlası tavsiye edilmez.

1. Biberiye çayını demlemek oldukça basit. Bir kupa kaynamış suyun içine 1 tatlı kaşığı biberiye yaprağı eklenir.

2. Demlenmesi için 5-10 dakika arası beklenir.

3. Sonrasında süzülerek içilir. Keskin bir kokusu olduğundan, istenirse içine bal ve limon da eklenebilir. Böylelikle içimi daha lezzetli ve kolay olur.

Biberiye Çayının Yan Etkileri

biberiye çayı

Bazı bitki çayları anne adaylarının veya emziren annelerin tüketmesi için uygun olmayabilir. Bu sebepten ötürü biberiye çayının olumlu etkilerinden faydalanmak isteyen yeni annelerin akıllarında emziren anneler biberiye çayı içebilir mi sorusu belirir. Rahim ve menstrüasyon uyarıcı özellikleri sebebiyle özellikle gebeliğin 26. haftaya kadar olan döneminde biberiye çayının tüketilmesi önerilmez. Emziren annelerin ise çok az miktarda ve mutlaka bir doktora danışarak tüketmesi uygundur.

Biberiyede bulunan bileşenlerden bazıları aspirinin içinde bulunan kimyasallarla benzer etkilere sahiptir. Bu yüzden aspirine alerjisi olanların biberiye çayını tüketmesi tavsiye edilmez.

Antikoagülan yapısı nedeniyle biberiye, kanamalı bir rahatsızlığı daha da şiddetlendirebilir. Bazı belirli dokuların hassaslaşmasına ve morarmasına sebep olabilir.

Biberiye çayı tansiyonu yükseltir mi sorusuna gelecek olursak; kan basıncının artmasına sebep olduğu için tansiyonu yükseltir. Bu nedenle tansiyon hastalarına da önerilmez.

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