Biberiye suyunun saça faydaları: Biberiye suyunun saça faydaları nelerdir?

Yaprak dökmeme özelliği bulunan; kokulu, iğne yapraklı, mavi, mor, pembe ve beyaz gibi renklerden oluşan çiçekleri olan, daha çok Akdeniz bölgesinde yetişen ve bu bölgeye özgü olduğu kabul edilen biberiye çeşitli formlardaki hâli ile birçok konuda faydalı olduğu bilinen bir çalıdır. Nane familyasındandır. Biberiye yetiştirildikten sonra dalları, çiçekli uçları ve yaprakları çıkartılarak kullanılır. Çayı, suyu ya da kuru ve taze hâlleri ile de çeşitli amaçlara yönelik olarak tüketilebilmektedir.

Biberiye bitkisi özellikle son birkaç yıldır oldukça popülerleşmiştir. Dünya çağında ve ülkemizde neredeyse tüm mutfaklarda yeri vardır. Faydaları hızlı bir şekilde yayılır yayılmaz birçok kişi için şifa kaynağı olarak kabul edilmiştir. Daha çok saça olan yararları ile bilinen bitkiler arasında yer alır. Kuru hâli ile çayı da yapılan biberiye suyunun saça faydaları da çeşitlilik göstermektedir. Ancak yine de doktora danışmadan kullanılmaması gerekir.

Biberiyenin faydaları nelerdir?

Farklı formları ile çeşitli sorunlara iyi geldiğine inanılan biberiye hem suyu ile hem de kurutulmuş hâli ile yapılan çayı tüketilerek birçok durumda faydalı olduğu kabul edilmiş bir bitkidir. Zengin antioksidan özelliği bulunan biberiyenin şu konularda yararlı olduğu ve belirtilen durumlarda iyi geldiğine inanılmaktadır:

Antioksidan özelliği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kan dolaşımını düzenler.

Baş ağrısına iyi gelir.

Migren sorunu ile başa çıkmaya yardımcıdır.

Gaz problemlerini çözer.

Şişkinliği azaltır.

Kas ağrılarını giderir.

Spazmları önler.

Sindirim sorunlarına iyi gelir ve sindirimi kolaylaştırır.

Sakinleştirici etkisi vardır.

Yemeklere ve salatalara lezzet katar.

Biberiye suyunun saça faydaları nelerdir?

Hem taze hem de kurutulmuş hâli ile kullanılabilen biberiye saç derisi için faydaları ile öne çıkmış olan bir bitkidir. Saç derisi bakımından yen saç oluşumuna dek birçok etkisi olduğu bilinmektedir. Kabul edilen ve bilinen faydaları ise şu şekildedir:

Saç köklerini güçlendirme etkisi vardır.

Saç dökülmelerine engel olur.

Saçın beyazlamasını geciktirir.

Saç derisini besler.

Yeni saç oluşumuna neden olduğu bilinir.

Saçın sağlıklı bir şekilde uzamasını sağlar.

Biberiye suyu saça nasıl uygulanır?

Saça uygulanacak olan biberiye su formunda kullanılmalıdır. Biberiye kurutularak hazırlanan çayının soğuk hâli saça uygulanabilir. Uygulama ise şu adımları takip edilerek yapılır:

Hazır olarak alınan ya da evde hazırlanan biberiye suyundan saçın boyutuna göre ayrılır.

Bir spreye konur.

Saç diplerine temas edecek şekilde tüm saç ıslanana dek sıkılır.

Bir süre parmak uçları ile saç derisine masaj yapılır.

Uygulamanın saça faydalarını görebilmek ve doğru sonuç alabilmek için düzenli olarak yapılması gerekir. Bu alanda uzman bir doktorun yönlendirmesi ile kullanılmalı ve uygulamanın dozu ve sürekliliği doktorun önerdiği şekilde olmalıdır. Doktorun onayladığı ve önerdiği şekilde yapılan uygulamaların hem saç derisi hem de saçlar için çeşitli faydalar sağladığı bilinir. Bu faydalar saç çıkmasından sağlıklı saç uzamasına kadar çeşitlilik gösterir.

Biberiye suyu saç çıkarır mı?

Genel olarak alternatif tıp alanında çalışan kişilerin yaptığı tedavi süreçlerinde tercih edilen biberiye, evde de ancak doktor onayı varsa hazırlanabilecek uygulamalar ile kullanılabilmektedir. Daha çok ve ağırlıklı olarak saç ve saç derisi problemleri ile başa çıkmak için kullanılan biberiyenin saçlara çok fazla fayda sağladığı bilinir.

Biberiye suyunun saç köklerini güçlendirdiği bilinir. Bu özelliği sayesinde saçların daha sağlıklı uzamasını sağlaması ile birlikte aynı zamanda yeni saç oluşumuna da neden olduğu kabul edilmektedir. Saç çıkartmak için ya da daha gür, daha sağlıklı saçların olabilmesi için de kür olarak uygulanabilmektedir.

Önemli not: Bu içerik tıbbi bir tavsiye niteliği taşımamaktadır. İçinde yer alanlar yalnızca bilgilendirme amaçlı olmakla birlikte herhangi bir tıbbi problemin teşhisi için ya da tedavisine yönelik kullanılması doğru değildir. Sağlık sorunu yaşayan kişiler vakit kaybetmeden doktora başvurmalıdır.