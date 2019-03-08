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“Biberondaki süte şeker, bal, pekmez eklemeyin”

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.03.2019 12:14 | Son Güncelleme

Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Doç.Dr.

“Biberondaki süte şeker, bal, pekmez eklemeyin”

İSTANBUL, (DHA) - Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Doç.Dr. Buğra Özen, “biberondaki süte şeker, bal, pekmez gibi tatlandırıcılar ilave etmeyin” uyarısında bulundu.

İlk süt dişinin sürmesiyle ağız temizliğine başlanması gerektiğini vurgulayan Doç.Dr. Özen bebek diş fırçası ve diş macunu seçimi ile diş fırçalamasında dikkat edilecek noktaları paylaştı.

Diş fırçalamanın yaşa uygun yumuşak bir fırça ile günde iki kez iki dakika olarak veli tarafından yapılması gerektiğini belirten Doç.Dr. Buğra Özen, “Yedi-sekiz yaşına kadar çocuğunun dişini önce veli, sonra çocuk fırçalamalıdır. Üç yaşından küçük çocuklarda, sürüntü veya pirinç tanesi kadar çürük risk grubuna göre floridli ya da ksilitollü diş macunu kullanılmalıdır. Üç- altı yaş arası çocuklarda, bezelye tanesi büyüklüğünde floridli diş macunu kullanılmalıdır. Ayrıca süt proteini içerikli kazein fosfopeptidli macunlar da çocuklarda kullanılabilir” diye konuştu.

“BEBEK GECE AĞZINDA BİBERONLA UYUMAMALI”

Doç.Dr Buğra Özen, erken çocukluk çağı çürüklerinin önlenmesi için bebeğin gece ağzında biberonla uyumaması gerektiğini belirtti ve yapılması gereken diğer önlemleri şöyle belirtti: “Bebeğiniz gece ağzında biberonla uyumamalı, beslendikten sonra hemen uyutmaya çalışmayın, en son beslenmesi ile uyuması arasında en az 1 saat olmalı, biberondaki süte şeker, bal, pekmez gibi tatlandırıcılar ilave etmeyin, bebeklere beslendikten sonra su içirilmeli, ilk dişlerin sürmeye başlamasıyla diş temizliğine başlayın, bebeğin dişleri çıktıktan sonra uyku arası emzirmelerinde dikkatli olmalı, emzirme sonrası mümkünse su içirilmeli ve ağız temizliği yapılmalı, anne mamanın sıcaklığına baktığı bir kaşıkla, çocuğu da beslemeye kalkarsa ağzındaki çürük yapıcı bakterileri çocuğa geçirecektir. Annenin ya da bakıcının ağzındaki çürük aktivitesi düşürülmeli.”

Bebeklerin birinci yaş günlerinde bardaktan içmeleri için ebeveynleri tarafından teşvik edilerek 12-18 aylıkken biberondan kesilmeleri gerektiğini vurgulayan Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Doç.Dr. Buğra Özen, hamilelikte yaşanan dişeti problemlerinin bebeğin erken doğması ya da düşük doğum ağırlığına sebep verebileceğini belirterek anne adaylarının diş eti uzmanı bir diş hekimine muayene olmalarının faydalı olacağını sözlerine ekledi.

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