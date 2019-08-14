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Biberonla beslediği sansarı Milli Parklara teslim etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 11:42 | Son Güncelleme

Düzce’de ormanda bulduğu yavru sansarı biberonla besleyen Ömer Altunsoy, 8 aylık olan ve saldırgan hale gelen sansarı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.Bayramcı köyünde yaşayan Ömer Altunsoy, ormanlık alanda gezerken yeni doğmuş sansar buldu.

Düzce’de ormanda bulduğu yavru sansarı biberonla besleyen Ömer Altunsoy, 8 aylık olan ve saldırgan hale gelen sansarı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.
Bayramcı köyünde yaşayan Ömer Altunsoy, ormanlık alanda gezerken yeni doğmuş sansar buldu. Altunsoy, bulduğu hayvanı alarak evine götürdü ve biberonla beslemeye başladı. 8 ay boyunca baktığı hayvan saldırgan ve hırçın hale gelince Ömer Altunsoy, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne giderek sansarı teslim etti.
Altunsoy, yavruyken bulduğu hayvanın ne olduğunu bilmediğini belirterek, “Ormanda gezerken yavruyken bulmuştum. İlk başta ne olduğunu bilmiyorduk, ben aldım evimde besledim, süt içirdim ve tüm bakımlarını yaptım. Sonra büyümeye başladı ve büyüdükçe yırtıcılığı arttı. Artık beni ısırmaya ve tırmalamaya başladı. Bende araştırdım ve nereye teslim edebilirim diye sordum. Milli Parklar Şube Müdürlüğüne geldim, teslim ettim. Şimdi teslim edeceğiz. Aldığımda çok küçüktü, biberona süt koydum, sütle besledim. İçtikçe büyüdü, büyüdükçe ben buna bakamayacağım dedim ve ilgili yerlere teslim ettim” diye konuştu.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri ise sansarın veteriner hekime gösterilmesinin ardından sağlıklı olduğu anlaşılırsa doğaya salınacağını bildirdi.

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