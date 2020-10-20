Biberonla beslenen bebekler her gün 'milyonlarca mikroplastik parçacık yutuyor'

Yeni bir araştırma, polipropilen içeren plastik biberonlarda hazırlanan her 1 litre bebek mamasında, yaklaşık 4 milyon plastik parçacık bulunduğunu ortaya çıkardı.

Bu mikroplastik parçacıkların bebek sağlığı üzerindeki etkisi ise henüz net olarak bilinmiyor.

Dublin Üniversitesi'nden Prof. John Boland ve ekip arkadaşları, polipropilen içeren biberonların ısıtıldığında ve çalkalandığında saldığı plastik parçacık sayısını inceledi.

Piyasadaki biberonların yüzde 70'inden fazlasında bu maddenin kullanıldığı tahmin ediliyor. Polipropilen, plastik yiyecek kutuları ve su ısıtıcılarında da kullanılıyor.

Biberon ısıtılıp**, çalkalandı**

Araştırmada hiç kullanılmamış polipropilen içeren bir plastik biberon temizlenip sterilize edildi, kurumaya bırakıldı ve ardından içine saf su konularak, Dünya Sağlık Örgütü'nün bebek mamaları için tavsiye ettiği şekilde 70 dereceye kadar ısıtıldı.

Ardından, bebek maması hazırlama sürecinde yapıldığı gibi, biberon mekanik bir çalkalayıcı yardımıyla yaklaşık bir dakika çalkalandı.