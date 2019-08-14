Biberonla besleyerek büyüttüğü sansarı, saldırganlaşınca teslim etti

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de Ömer Altunsoy, yavruyken ormanda bulduğu, 8 ay boyunca bakımını yaptığı hayvanın bir süre sonra saldırgan ve hırçın hale gelmesi üzerine sansar olduğunu öğrendi. Altunsoy, hayvanı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne giderek teslim etti.

Düzce'nin Bayramcı köyünde oturan Ömer Altunsoy, ormanlık alanda gezerken yeni doğmuş hayvan buldu. Altunsoy, bulduğu hayvanı alarak evine götürdü ve biberonla beslemeye başladı. Altunsoy, 8 ay boyunca bakımını yaptığı hayvanın saldırgan ve hırçın hale gelmesi üzerine sansar olduğunu öğrendi. Sütü kabul etmeyen ve kontrol etmekte zorlandığı hayvanı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne giderek teslim etti.

Hayvanı nasıl bulduğunu anlatan Altunsoy, "Ormanda gezerken yavruyken bulmuştum. İlk başta ne olduğunu bilmiyorduk, aldım evimde besledim, süt içirdim ve tüm bakımlarını yaptım. Sonra büyümeye başladı ve büyüdükçe yırtıcılığı arttı. Artık beni ısırmaya ve tırmalamaya başladı. Araştırdım ve nereye teslim edebilirim diye sordum. Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne geldim, teslim ettim. Aldığımda çok küçüktü, biberona süt koydum, sütle besledim. İçtikçe büyüdü, büyüdükçe ben buna bakamayacağım dedim. Gerekli yerlere teslim ettim" dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri ise sansarın veteriner hekime gösterilmesinin ardından sağlıklı olduğu anlaşılırsa doğaya salınacağını söyledi.