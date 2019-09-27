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'Bıçağı neresine gelirse salladım' dedi, tahliye edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2019 10:01 | Son Güncelleme

İZMİR'de boşanmak isteyen eşini bıçaklayarak yaraladığı iddiasıyla tutuklanan koca, açılan davanın ilk duruşmasında, "O anda şuurumu kaybettim, bıçağı neresine gelirse salladım" şeklinde ifade verdikten sonra tahliye edildi.

'Bıçağı neresine gelirse salladım' dedi, tahliye edildi

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de boşanmak isteyen eşini bıçaklayarak yaraladığı iddiasıyla tutuklanan koca, açılan davanın ilk duruşmasında, "O anda şuurumu kaybettim, bıçağı neresine gelirse salladım" şeklinde ifade verdikten sonra tahliye edildi.
Bornova’da geçen Haziran ayında meydana gelen olayda, inşaat işçisi Ümit Ö.(45), 8 yıldır evli olduğu ve kendisinden boşanmak isteyen eşi Fatma Ö.(36) ile konuşmak istediğini söyledi. Bir süredir ayrı yaşayan çift, parkta buluştu. Ümit Ö., barışma teklifinde bulunarak eşine sarılmak istedi. Teklifi reddeden ve kendisine sarılmak isteyen eşine engel olan Fatma Ö., bir anda Ümit Ö.’nin cebinden çıkararak salladığı bıçak darbelerine maruz kaldı. Vücuduna 5 bıçak darbesi isabet ederek yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede tedavi edildi. Ümit Ö. ise polis merkezine giderek, teslim oldu.
'ANNENE SÖYLE GELİP SENİ ALSINLAR'
Tutuklanan Ümit Ö. hakkında ‘eşi kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan dava açıldı.
İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Ümit Ö., eşi Fatma Ö. ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Pınar Melli katıldı.
Kendisine boşanma davası açan eşi tarafından aldatıldığını öne süren tutuklu sanık, "Olay günü parkta buluştuk. Barışmak istediğimi söyledim. Telefonuna bir mesaj geldi. Kim olduğunu sorduğumda, evleneceği kişi olduğu söyledi. O anda şuurumu kaybettim. Yanımdaki bıçağı vücuduna doğru salladım. Neresine gelirse salladım. Ancak öldürme kastım yoktur. Kim eşini öldürmek ister ki. O kızgınlıkla bıçağı salladım. Sonra ayağa kalkarak ‘Anneni ara seni gelip alsınlar’ dedim. Sonra gidip teslim oldum" dedi.
Sanığın kendisini öldürmek için bıçakladığını söyleyen Fatma. Ö., "Sarılmak istedi. İtince cebinden çıkardığı bıçakla saldırdı. Beş yerimden bıçaklandım. Karın bölgeme vurduğu için öldürmek için yaptığını düşünüyorum ve kendisinden şikayetçiyim" diye konuştu.
MAHKEME BAŞKANINDAN İLGİNÇ SORU
Fatma Ö., mahkeme başkanının "Seni öldürmek istediyse bıçak neden derine girmedi?" sorusuna da "Karşı koymaya çalıştım. Bıçağı tutmak isterken ellerim de kesildi" diye yanıt verdi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Pınar Melli'nin sanığın eşini öldürme amacıyla bıçakladığını savunarak, şikayetçi olduklarını ifade ettiği duruşmada savcı da tutklu kocaya verilecek adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağını belirterek, tutukluluk halinin devamına karar verilmesini mütalaa etti.
Sanık Ümit Ö.'nün tutuksuz yargılanma talebinde bulunduğu duruşma sonunda mahkeme heyeti, kocayı, tahliye ederek, duruşmayı erteledi.

FOTOĞRAFLI

'Bıçağı neresine gelirse salladım' dedi, tahliye edildi

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