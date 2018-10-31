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Bıçak çeken oğlunu 2 kurşunla öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2018 17:52 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Havza ilçesinde kavga ettiği sırada bıçak çektiği babası Yaşar Erenler (52) tarafından tabancayla vurulan Emre Erenler (25) hayatını kaybetti.

Bıçak çeken oğlunu 2 kurşunla öldürdü

Abdurrahman ALTUN/HAVZA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Havza ilçesinde kavga ettiği sırada bıçak çektiği babası Yaşar Erenler (52) tarafından tabancayla vurulan Emre Erenler (25) hayatını kaybetti.
Olay, saat 15.30 sıralarında ilçede Aşağı Yavucak Mahallesi'ne meydana geldi. Yaşar Erenler, ilçedeki evlerine ziyarete gelen oğlu Emre Erenler arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İddiaya göre, Emre Erenler, kavga ettiği babasına bıçakla saldırmak istedi. Aile bireyleri de araya girerek, baba ile oğlu sakinleştirilmeye çalıştı. Kavganın büyümesi ve kendisine bıçak çekilmesine öfkelenen baba Yaşar Erenler, tabancasını oğluna yönelterek 2 el ateş etti. Babasının silahından çıkan mermilerin hedefi olan ve göğüs bölgesinden ağır yaralanan Emre Erenler, olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, baba Erenler'i gözaltın aldı. Olayda hayatını kaybeden Emre Erenler'in cenazesi otopsisi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Bıçak çeken oğlunu 2 kurşunla öldürdüBıçak çeken oğlunu 2 kurşunla öldürdüBıçak çeken oğlunu 2 kurşunla öldürdüBıçak çeken oğlunu 2 kurşunla öldürdü

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