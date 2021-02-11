Bıçak çekerek sigara ve para isteyen şahsa mahalleliden meydan dayağı

Samsun’da bir kişiye bıçak çekerek para ve sigara gasp etmek isteyen şahıs mahalle sakinleri tarafından adeta meydan dayağı atılıp polise teslim edildi.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki R.Ç., bıçak çektiği A.Y.’den (43) zorla para ve sigara istedi. Olayı gören mahalle sakinleri R.Ç.’ye adeta meydan dayağı atarak polise teslim etti. R.Ç. İlyasköy Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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