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Bıçak çekip haraç kesmek istediği kişi tarafından ayağından vurulan şahıs yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2020 03:32 | Son Güncelleme

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir kişi bıçak çekip haraç kesmek isteyen şahsı ayağından vurarak yaraladı.Edinilen bilgiye göre olay Safranbolu Şehirlerarası Otobüs Terminali arkasında meydana geldi.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir kişi bıçak çekip haraç kesmek isteyen şahsı ayağından vurarak yaraladı.
Edinilen bilgiye göre olay Safranbolu Şehirlerarası Otobüs Terminali arkasında meydana geldi. İddiaya göre Murat Gezginci ve Zafer Gezginci isimli şahsılar V.A isimli şahsın önünü kesip haraç istedi. İstediklerini alamayan Murat Gezginci, bu sefer belinden çıkarttığı bıçak ile V.A’ya saldırdı. Bunun üzerine V.A üzerinde bulunan ruhsatlı silahını çekerek, yere 5 el ateş açtı. Yerden seken kurşunla Gezginci ayağından yaralanırken, kardeşi Zafer Gezginci’de V.A’ya saldırdı. Bu sırada olay yerinden geçmekte olan Safranbolu Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt, olaya müdahale ederek Zafer Gezginci’yi etkisiz hale getirdi. Bu sırada ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerine de saldıran Zafer Gezginci, kelepçelenerek yere yatırıldı.
Ayağında yaralanan Murat Gezginci olay yerine gelen 112 ambulansı ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, kardeşi ise gözaltına alınarak karakola getirildi.
Kendisine saldıran şahsı ayağından yaralayan V.A’nın silahına el konulurken, ifadesi alınmak üzere Karabük Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Öte yanda Olay Yeri İnceleme ekipleri şahıslara ait olan 78 SC 452 plakalı otomobil ve olay yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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