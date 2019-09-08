Bıçak, kaşık ve çatal saplarını tespihe dönüştürüyor

ELAZIĞ (AA) - SUAT ÖZTÜRK - Elazığlı tespih ustası Uğur Gündoğan, eski bıçak, kaşık ve çatal saplarını işleyerek tespihe dönüştürüyor.

Küçük yaşlarda merak üzerine yapımını internetten öğrendiği tespih yapımını kurduğu 10 metrekarelik atölyede sürdüren 35 yaşındaki Gündoğan, unutulmaya yüz tutmuş eski çatal, kaşık, bıçak saplarına yeniden hayat vererek, tespih yapıyor.

Koleksiyoncular tarafından toplanan eski malzemeleri ebatlarına göre işleyerek ışıl ışıl tespihlere dönüştüren Gündoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçüklüğünden beri babasından ve çevresinden gördüğü tespihlere karşı hep ilgisinin olduğunu söyledi.

Çevresinde tespih ustası olmadığı için internette görüntüleri izleyerek tespih yapımını öğrendiğini belirten Gündoğan, ürettiği tespihleri önce çevresine hediye ettiğini, daha sonra mesleği haline geldiğini kaydetti.

Yaptığı tespihlere çevresindekilerin büyük ilgi duyduğunu kaydeden Gündoğan, beğenildikçe kendisini bu alanda geliştirdiğini bildirdi.

Koleksiyoncuların atölyeye sürekli eski malzemeler getirdiğini, bu malzemeleri tespihe dönüştürdüğünü ifade eden Gündoğan, şöyle konuştu: