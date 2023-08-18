HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bıçak parası isteyen doktorla ilgili şoke eden görüntüler! Odasından rüşvet çizelgesi ve balya balya para çıktı

Bıçak parası isteyen doktorla ilgili şoke eden görüntüler! Odasından rüşvet çizelgesi ve balya balya para çıktı

18.08.2023 19:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan ve hastalarından bıçak parası adı altına yüksek miktarda para talep eden doktor gözaltına alındı. Doktorun sorgusu devam ederken rüşvet olayıyla ilgili yeni görüntülere ulaşıldı. Görüntüde, ele geçirilen 275 bin lira civarındaki rüşvet parası yer alırken, poşetlere gizlenmiş balya balya paralar ve aylara bölünmüş rüşvetin çizelgesini içeren notlar da ortaya çıktı.

Bıçak parası isteyen doktorla ilgili şoke eden görüntüler! Odasından rüşvet çizelgesi ve balya balya para çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisi, Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yönetimi ve çok sayıda hasta yakınının şikayeti üzerine kamu hastanesiyle ilgili inceleme başlattı. Hastanede ortopedi doktoru olarak görev yapan B.E.'nin "bıçak parası" adı altında ameliyat öncesi hasta yakınlarından yüksek miktarlarda paralar talep edip ‘rüşvet‘ aldığı saptanınca operasyon düzenlendi.

ek-bilgilerle-hastalarindan-bicak-parasi-isteyen-doktora-gozalti_1040_dhaphoto3

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Yürütülen soruşturma çerçevesinde iddialarla ilgili yapılan derinlemesine incelemelerde gözaltına alınan doktorun polisteki sorgusu devam ederken, rüşvet olayına ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı. Söz konusu görüntüde, doktorun odasında ele geçirilen 275 bin lira civarındaki rüşvet paraları yer alıyor.

ek-bilgilerle-hastalarindan-bicak-parasi-isteyen-doktora-gozalti_1040_dhaphoto2

AYLARA BÖLÜNMÜŞ PARA ÇİZELGESİ

Elde edilen görüntülerde, istediği paraları vermeyen hastaların ameliyatlarına girmeyip aynı bölümde çalışan asistanlarını ameliyatlara soktuğu da iddia edilen doktor B.E.’nin çalışma odasında poşetlere gizlenmiş balya balya para çıkarken, rüşvet çarkının aylara bölünmüş para çizelgesini içeren notlar bulundu.

AW011366_01

Söz konusu not pusulalarında “2. Ağustos, 3. Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık” şeklinde aylara bölündüğü, karşılığında da alındığı ya da alınacağı sanılan rüşvet paralarının yer aldığı rakamlar görülüyor.

AW011366_02

Dün doktor B.E., çalışmakta olduğu hastanede yakalanarak gözaltına alınmıştı.

AW011366_03
Doktorun hastanede kullandığı odasında yapılan aramalarda "rüşvet" suçuna ilişkin olduğu değerlendirilen 275 bin lira nakit para ele geçirildiği duyurulmuştu. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manavgat Liman Başkanı'na gözaltıManavgat Liman Başkanı'na gözaltı
BBP lideri Mustafa Destici'den sığınmacı açıklaması! "İvedilikle geri gönderilmeliler"BBP lideri Mustafa Destici'den sığınmacı açıklaması! "İvedilikle geri gönderilmeliler"
Kesilen cezayı umursamadı! Taksiciden 'pes' dedirten sözlerKesilen cezayı umursamadı! Taksiciden 'pes' dedirten sözler
Anahtar Kelimeler:
Doktor rüşvet operasyonu

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Türk sevgilisi tutuklandı! 50 yıldır ilk kez cinayet işlendi

Türk sevgilisi tutuklandı! 50 yıldır ilk kez cinayet işlendi

İndirimlerin son günü! Crocs terliklerdeki fırsatı kaçırmayın

İndirimlerin son günü! Crocs terliklerdeki fırsatı kaçırmayın

Sevgilisinin sosyal medya hareketleri Excel'de...

Sevgilisinin sosyal medya hareketleri Excel'de...

15 yaşındaki öğrencisiyle karısının ilişkisini öğrendi

15 yaşındaki öğrencisiyle karısının ilişkisini öğrendi

İndirimlerin bugün son günü! Kaçırmamanız gereken fırsatları seçtik

İndirimlerin bugün son günü! Kaçırmamanız gereken fırsatları seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.