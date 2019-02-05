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'Bıçak parası' isteyen profesöre 60 yıl hapis cezası istendi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 15:27 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te Üniversite Hastanesi'nde ameliyat edeceği hastaların yakınlarından para istediği gerekçesi ile Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturmada Prof.

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te Üniversite Hastanesi'nde ameliyat edeceği hastaların yakınlarından para istediği gerekçesi ile Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturmada Prof. Dr. Ö. B. hakkında 60 yıla kadar, ona yardım eden sekreteri N.Ö.K. hakkında ise 25 yıla kadar ceza istemiyle hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ö. B. ile ona yardım ettiği iddia edilen özel muayenesindeki sekreteri N.Ö.K. hakkında üniversite hastanesinde ameliyat edeceği hastaların yakınlarından 'bıçak parası' adı altında para istediği gerekçesi ile iddianame hazırlandı.
HASTALARDAN 15 İLE 20 BİN ARASINDA PARA ALDIĞI İDDİA EDİLDİ
5'inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen ve hasta yakınlarının ifadelerine yer verilen iddianamede Ö.B.'nin hastaları yönlendirdiği özel muayenehanesinde, üniversitede yapacağı ameliyatlar için hasta yakınlarından 15 bin ile 20 bin lira arasında para aldığı yer aldı.
PARA VERMEDİKLERİ TAKDİRDE AMELİYATA GİRMEYECEĞİNİ SÖYLEDİĞİ İDDİASI
İddianamede ayrıca hasta yakınlarının para vermemesi halinde ameliyat tarihinin ileri bir güne atılacağı ve hastalığın daha da kötüleşeceği endişesiyle istenen parayı ödedikleri ifade edilerek, "Sanığın ağır jinekolojik ölümcül hastalarla ilgili özel muayenehanesine yönlendirdiği hastaların durumunun çok ağır olduğunu, vakit kaybetmeksizin ameliyat edilmeleri gerektiğini, 20 bin lira verdikleri takdirde sıra beklemeden ameliyat olabileceklerini, para vermedikleri takdirde ameliyata girmeyeceğini söylediği anlaşılmıştır. Hasta yakınlarının da ameliyatın vaktinde ya da gereği gibi yapılmayacağı endişesiyle kendilerini mecbur hissederek borç para bulup, ameliyat parasını ödemek zorunda kaldıkları, bu parayı da sanığın bazen kendisinin bazen de sekreterinin aldığı belirlenmiştir. Bu hastaların hastanede özel bir ekip tarafından karşılandığı, yatışlarının yapıldığı, işlemlerinin hızlandırıldığı ve sanığın sıra bekletmeden ameliyat yaptığı belirlenmiştir" denildi.
İddianamede, Ö. B.'nin 60 yıla, kendisine yardım ettiği öne sürülen sekreteri N.Ö.K.'nın ise 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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