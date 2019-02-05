Bıçak zoruyla marketi soydu, 5 dakika sonra yakalandı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da, markete müşteri gibi gelerek, bıçak zoruyla kasadaki paraları alan Ö.Ö. (39), olaydan 5 dakika sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.
Olay, merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir markete müşteri gibi gelen Ö.Ö., aldığı ürünleri kasaya getirdi. Kasiyer H.K., ürünleri poşete koyduğu sırada, Ö.Ö., cebinden çıkardığı bıçak ile kasadaki tüm paraları vermesini söyledi. Kasiyer H.K., korkarak kasada bulunan 150 lira parayı verdi. Ö.Ö, daha sonra marketten kaçtı.
Market çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şüpheli Ö.Ö., olay yerine yakın bir bölgede yaklaşık 5 dakika içerisinde Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği Ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ö.Ö., adliyeye sevk edildi. Olay anı ayrıca saniye saniye güvenlik kameralarına da yansıdı.
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