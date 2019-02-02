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Bıçak zoruyla tecavüze kalkıştı, yarı çıplak kaçtığı ormanda yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.02.2019 15:20 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, masaj salonunda çalışan şahıs kapıyı zorlayarak girdiği evde, yalnız yaşayan T.İ.’ye bıçak zoruyla tecavüz girişiminde bulundu.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, masaj salonunda çalışan şahıs kapıyı zorlayarak girdiği evde, yalnız yaşayan T.İ.’ye bıçak zoruyla tecavüz girişiminde bulundu. Boğuşma sırasında elinden yaralanan T.İ.’nin yardım çığlıkları üzerine yarı çıplak vaziyette evden kaçan şahıs saklandığı dağlık arazide, polis tarafından yakalandı.
Olay, Taşkaya Mahallesi 122 Sokak üzerindeki T.İ.’ye ait tek katlı müstakil evde, bugün saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İlçedeki bir masaj salonunda çalışan R.G.(33) iddiaya göre yalnız yaşayan T.İ.’ye (30) ait eve gelerek kapıyı çaldı. Kapının açılmasıyla birlikte zorla eve giren R.G. boğazına bıçak dayadığı T.İ.’yi yere yatırarak tecavüz girişiminde bulundu. Evin salon kısmındaki boğuşma sırasında sol el parmakları kesilen T.İ. çığlık atarak yardım istedi. Bu sırada elbisesinin üst kısmını çıkaran R.G. çığlıklar üzerine paniğe kapılarak pencereden atlayıp kaçmaya başladı. Polis ekiplerinden yardım isteyen T.İ, şüphelinin yarı çıplak halde Keloğlu Boğazı mevkiindeki ormanlık alana doğru kaçtığını söyledi.
Bunun üzerine dakikalar içinde olay yerine gelen 5 ayrı polis ekibi, görgü tanıklarının da yardımıyla R.G.’nin girdiği ormanlık arazide arama çalışmasına başladı. Kaya mezarlarının bulunduğu alanda yapılan aramada R.G. saklandığı çalılar arasındaki çukurda polis ekipleri tarafından fark edilerek yakalandı. Yarı çıplak halde gözaltına alınan R.G.’nin Fethiye Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünde 100 promil alkollü olduğu belirlendi. Fethiye Asayiş Büro Amirliğine getirilerek sorguya alınan R.G.’nin cinsel saldırı ve uyuşturucu kullanmak suçlarından sabıkalı olduğu kaydedildi.
Fethiye Devlet Hastanesinde ayakta tedavi edilen T.İ. ise ifadesi alınmak üzere Fethiye Asayiş Büro Amirliği’ne getirildi. T.İ. ve R.G.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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