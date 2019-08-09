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Bıçakçılarda kurban yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 09:12 | Son Güncelleme

Van’da yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla taleplere yetişmeye çalışan bıçakçılar, kurbana eziyet edilmemesi için vatandaşların bıçaklarını usta ellerde biletmesini önerdi.Van’da kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerden olan bıçakçılığın son ustaları, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla yoğun mesai yapıyor.

Bıçakçılarda kurban yoğunluğu

Van’da yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla taleplere yetişmeye çalışan bıçakçılar, kurbana eziyet edilmemesi için vatandaşların bıçaklarını usta ellerde biletmesini önerdi.
Van’da kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerden olan bıçakçılığın son ustaları, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla yoğun mesai yapıyor. Van’da bazı vatandaşlar, kurban kesimi için yeni bıçak almayı tercih ederken, bazıları ise eski bıçaklarını bilemeyi tercih ediyor. Eski bıçaklarını bilemek için bıçakçıların yolunu tutan vatandaşlar, getirdikleri bıçaklarını bileme makinesiyle keskinleştiriyor. Vatandaşın diğer işlerde olduğu gibi bıçak bileme işlerini de son güne bıraktığını dile getiren ustalar, bu konuda işlerini son güne bırakmamaları önerisinde bulundu.
İHA muhabirine konuşan Feyzullah Cengiz, 55 yıldır babadan kalma mesleğini sürdürdüğünü belirtti. Kurban kesimi için alınan bıçağa dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Cengiz, “Bıçağı işin ehlinden almak gerekiyor. Alınan bıçağın Türk Standartları Enstitüsüne uygun olup olmadığına bakmak lazımdır. Ben 55 yılımı bu mesleğe adadım. Çelik bıçağı gördüğüm gibi tanıyorum. O bıçağı hangi usta yapmış bilirim. Yıllardır bıçak alıp-satıyoruz. Ancak bu yıl reklamlarda çıkan bıçak haberlerine herkes riayet etmeye başladı. Bu yüzden piyasa bu bıçaklardan doldu. Ancak bu bıçaklar hakiki bıçaklar değildir” dedi.
Kurban Bayramı dolayısıyla hareketli günler yaşadıklarını ifade eden Kemal Can isimli bıçak ustası ise, vatandaşların genellikle işini son güne bıraktığını söyledi. Bu konuda tedbirli davranan vatandaşların bir hafta öncesinde bıçağını bilettiğini dile getiren Can, “Vatandaş işini son güne bırakınca bizler yoğunluktan dolayı çok rahatsız oluyoruz. Yeni bıçak alımı geçen yıllara oranla çok azdır. Tabi ihtiyaca göre vatandaş yeni bıçak da alıyor ve eski bıçağını biletmeye de getiriyor. Kalitesiz bıçak çabuk körelirken, kaliteli bıçak çabuk çabuk aşınmaz. Piyasada Çin ürünleri çok fazla ve vatandaş da bu ürünlere maalesef rağbet ediyor” dedi.

Bıçakçılarda kurban yoğunluğu

Bıçakçılarda kurban yoğunluğu

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