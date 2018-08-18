ÇORUM (AA) - Çorum'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bıçakçıların bayram mesaisi yoğunlaştı.

Tarihi Çöplük Çarşısı'ndaki bıçakçılar, bir yandan kendi ürettikleri bıçakların satışını yaparken, diğer yandan da vatandaşların bıçaklarını bileme makinesiyle 2,5 lira karşılığında keskinleştiriyor.

Babasından devraldığı mesleğini sürdüren ve yaklaşık 70 yıldır bıçakçılık yapan Murat Nohut, Kurban Bayramı'na 15 gün kala çalışmaların başladığını ancak vatandaşların işlerini son günlere bırakması nedeniyle özellikle arife günü yoğunluk yaşadıklarını söyledi.

Vatandaşların bayramda mağdur olmaması için yoğun mesai harcadıklarını anlatan Nohut, "Vatandaşlarımızı mağdur etmemek için günde ortalama 12 saat aralıksız çalışıyoruz. Bayram haftasında yeni bıçak satışının yanı sıra vatandaşların tamir için getirdikleri bıçakları da kullanılabilir hale getiriyoruz." dedi.

43 yaşındaki bıçak ustası Atilla Kabakçı da kalitesiz ithal bıçakların ucuz olmasının yerli ve kaliteli bıçak satışlarını düşürdüğünü belirterek, "Sabah saat 7.30'dan başlayıp akşam saat 8-9'a kadar çalışıyoruz. Çeliği ısıtıp döverek kendi ürettiğimiz bıçakları 35 ila 70 lira arasında değişen fiyatlarla satıyoruz. Yerli üretim bıçaklarımız bulaşık makinesine atılmazsa ve sert bir nesneye vurulmazsa 3-4 yıl kullanılabiliyor. 15 liraya satılan ithal bıçaklar kromdan yapıldığı için bir ya da iki kez ancak kullanılabiliyor." ifadelerini kullandı.