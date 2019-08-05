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Bıçakçıların Kurban Bayramı mesaisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 12:26 | Son Güncelleme

HATAY'da, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, kesim için hazırlıklılarını sürdürenler, bir yandan hayvan pazarlarında kurbanlık bakarken bir yandan da bıçaklarını hazırlama telaşına düştü.

Halil İbrahim KARAÇAY/HATAY, (DHA) - HATAY'da, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, kesim için hazırlıklılarını sürdürenler, bir yandan hayvan pazarlarında kurbanlık bakarken bir yandan da bıçaklarını hazırlama telaşına düştü. Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla kurbanlık kesiminde kullanılacak bıçakların tamiri ve bakımı için bıçakçılar, yoğun mesaiye başladı. Kurbanlık kesiminde özellikle bıçağın iyi olması, hayvana eziyet çektirmeden kesimin tamamlanması için büyük önem taşıyor. Kimileri Kurban Bayramı öncesi yeni ve keskin bıçaklar alırken, kimileri de ellerinde olan bıçakları, bıçakçılarda onartıyor. Hatay'da 3 kuşaktır bıçakçılığı devam ettiren bıçak ustası Necati Kamburoğlu, kurbanlık kesiminde 'Fransız T7' çeliğinden yapılan bıçakların kasaplar tarafından daha çok tercih edildiğini söyledi. Kamburoğlu, "Önemli olan bıçakların ağızlarının açık olması, ağzının dönmemesi gerekir. Sulama konusunda bunlara çok dikkat ediyoruz. Keskin tarafının daha iyi bir şekilde çıkması gereklidir" dedi.

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