Bıçakçıların Kurban Bayramı mesaisi başladı

Berktuğ ÖNCÜ- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla bıçak üreticileri, gece- gündüz demir dövüp, bayrama hazırlanıyor. Dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanına dağıtılan 'Bursa Bıçağı', 30 ile 70 TL arasında alıcı bulurken, Bursa Bıçakçılar Odası Başkanı Fatih Adliğ, müşterileri 10-15 liraya satılan kurban bıçaklarından ve seyyar satıcılardan uzak durması gerektiği konusunda uyarıyor.

​Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla, Bursalı bıçakçıların yoğun mesaisi başladı. Yaklaşık bin 300 derece sıcaklıktaki ocağın karşısında çelik döven bıçakçılar, gece- gündüz iş yerlerinden çıkmıyor. Bayrama az bir süre kalmasıyla çalışmalarını yoğunlaştıran ustalar, el emeği kurban bıçaklarını Türkiye'nin dört bir yanına ve bazı yurt dışı ülkelerine gönderiyor. Yoğun mesaiyle ortaya çıkan kurban bıçakları çarşı ve pazarlarda 30 ile 70 TL arasında alıcı buluyor.

Bıçakçılar, yalnızca demir dövmüyor, müşteriler yeni bıçak satın almak yerine eskisini getirip, bilemesini yaptırıp onarımını gerçekleştirmeyi de tercih ediyor.