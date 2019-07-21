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Bıçakçıların Kurban Bayramı mesaisi başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 12:50 | Son Güncelleme

BURSA'da, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla bıçak üreticileri, gece- gündüz demir dövüp, bayrama hazırlanıyor.

Berktuğ ÖNCÜ- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla bıçak üreticileri, gece- gündüz demir dövüp, bayrama hazırlanıyor. Dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanına dağıtılan 'Bursa Bıçağı', 30 ile 70 TL arasında alıcı bulurken, Bursa Bıçakçılar Odası Başkanı Fatih Adliğ, müşterileri 10-15 liraya satılan kurban bıçaklarından ve seyyar satıcılardan uzak durması gerektiği konusunda uyarıyor.

​Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla, Bursalı bıçakçıların yoğun mesaisi başladı. Yaklaşık bin 300 derece sıcaklıktaki ocağın karşısında çelik döven bıçakçılar, gece- gündüz iş yerlerinden çıkmıyor. Bayrama az bir süre kalmasıyla çalışmalarını yoğunlaştıran ustalar, el emeği kurban bıçaklarını Türkiye'nin dört bir yanına ve bazı yurt dışı ülkelerine gönderiyor. Yoğun mesaiyle ortaya çıkan kurban bıçakları çarşı ve pazarlarda 30 ile 70 TL arasında alıcı buluyor.

Bıçakçılar, yalnızca demir dövmüyor, müşteriler yeni bıçak satın almak yerine eskisini getirip, bilemesini yaptırıp onarımını gerçekleştirmeyi de tercih ediyor.

'10-15 LİRALIK BIÇAKLARDAN UZUN DURUN'

Bıçak üreticisi ve Bursa Bıçakçılar Odası Başkanı Fatih Adliğ, "Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yoğun çalışmalarımıza devam ediyoruz. Temennimiz bu Kurban Bayramı'nın iyi ve verimli geçmesi. Vatandaşlarımız kurban bıçağı satın alırken çok dikkatli olmalıdır. Kullanılabilecek en ucuz bıçak 30-40 TL olmalıdır. Vatandaşlarımızın seyyar satıcıların sattığı 10-15 TL'lik bıçaklardan uzak durmaları gerekir. Memnun kalmadığınızda şikayetinizi iletebileceğiniz bir dükkan olmalıdır. 10-15 TL'lik bıçaklar kimsenin ihtiyacını görmez" dedi.

'TÜRKİYE'NİN KURBAN BIÇAĞI BURSA'DAN'

Bursa bıçağının diğer bıçaklara göre daha kaliteli olduğunu ve geçtiğimiz yıllarda 'Bursa Bıçağı' patentini aldıklarını belirten Fatih Adliğ, "Bizim yaptığımız Bursa bıçağı, tamamen el yapımı ve el işçiliğidir. Bu nedenle maliyet biraz daha artıyor. Bıçaklarımız 50-60 TL gibi fiyatlardan alıcı buluyor ve ömürlük oluyor. Bursa bıçağına her zaman bir rağbet var. Ama kurban bayramlarında daha da artıyor. Bursa Bıçağının 700 yıllık bir geçmişi var. Bu nedenle insanların ilk tercihi Bursa bıçağı oluyor. Bıçaklarımızın çoğunu şehir dışına yolluyoruz. Türkiye'nin geneline hizmet ediyoruz. İstanbul kanallarımızla da yurt dışına gönderiyoruz. Yani bıçaklarımız atölyemizden çıktıktan sonra Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına gidiyor" diye konuştu.

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