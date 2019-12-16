HABER

Bıçakla 6 saat rehin aldığı eşinin kafasını demir korkuluklara vurmuş

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 15:43 | Son Güncelleme

MERSİN’de eşi Nurcan Altundal'ı (33) 2 çocuğuyla birlikte 6 saat boyunca rehin alan Ali Altundal’ın (37), olay günü yardım isteyen eşinin kafasını balkondaki demir korkuluklara vurduğu ortaya çıktı.

Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)- MERSİN’de eşi Nurcan Altundal'ı (33) 2 çocuğuyla birlikte 6 saat boyunca rehin alan Ali Altundal’ın (37), olay günü yardım isteyen eşinin kafasını balkondaki demir korkuluklara vurduğu ortaya çıktı.

Merkez Toroslar ilçesindeki evini, 1 Eylül günü 2 çocuğunu da yanına alarak terk etmek isteyen Nurcan Altundal'ı 6 saat süreyle bıçaka rehin alan Ali Altundal hakkında 'cebir, tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'silahla tehdit' suçlarından açılan davanın 3'ncü duruşması görüldü. 20. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Ali Altundal, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşma salonunda ise Nurcan Altundal ile çocukları ve taraf avukatları hazır bulundu. Davaya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi de müdahil oldu.

TANIK POLİS MEMURU DİNLENDİ

Duruşmada, olay günü Nurcan Altundal'ı kurtarmaya çalışan ekipte görevli polis memuru tanık olarak dinlendi. Tanık polis, sanık Ali Altundal'ın, boğazına bıçak dayadığı eşinin kafasını, yardım istemesi üzerine defalarca demir korkuluklara vurduğunu, kapıyı açmak için kendilerine yardımcı olmaya çalışan çocuklarına da kızdığını anlattı.

BOŞANMA DAVASI AÇTI

Mahkeme, Nurcan Altundal tarafından açılan boşanma davası dosyası ile Adli Tıp Kurumu'ndan istenilen raporunun beklenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Sırf siparişi gecikti diye... Şoke eden anlar!Sırf siparişi gecikti diye... Şoke eden anlar!
Doğuda kar, Alanya’da deniz keyfiDoğuda kar, Alanya’da deniz keyfi
Boyner’den yeni yıla özel koleksiyonBoyner’den yeni yıla özel koleksiyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Paylaşımı olay oldu! 'Instagram alev aldı!'

Paylaşımı olay oldu! 'Instagram alev aldı!'

İzmir'den sonra şimdi İstanbul'da ortaya çıktılar

İzmir'den sonra şimdi İstanbul'da ortaya çıktılar

Olay poz! 'Altına bir şey giymemiş mi?'

Olay poz! 'Altına bir şey giymemiş mi?'

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sınır dışı edildi!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sınır dışı edildi!

CHP'li Gök Meclis'te rekor kırdı, AK Partililer alkışladı!

CHP'li Gök Meclis'te rekor kırdı, AK Partililer alkışladı!

7 tane kuruldu! Anında imha ediliyorlar

7 tane kuruldu! Anında imha ediliyorlar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Necip Hablemitoğlu’nun eşinden açıklama

Necip Hablemitoğlu’nun eşinden açıklama

Diyarbakır'da ailelerin nöbeti sürerken HDP’li vekiller binaya geldi, tansiyon yükseldi

HDP’li vekiller binaya geldi, tansiyon yükseldi

Erdoğan 'kapatırız' demişti! İncirlik Hava Üssü'nde sessizlik hakim

Erdoğan 'kapatırız' demişti! Fotoğraflar geldi

İstanbul Valiliği’nden Alevi ailelerin olduğu apartmana 'gebereceksin' yazısı yazılması hakkında açıklama

Apartmandaki 'gebereceksin' yazısıyla ilgili yeni gelişme

Güngören'de tekstil atölyesi alev alev yandı

Korku dolu anlar! Alev alev yandı

39 yaşındaki Yasemin'den 33 gündür haber alınamıyor

39 yaşındaki Yasemin'den 33 gündür haber alınamıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.