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Bıçakla ağır yaraladığı eşinin sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı! 'Sonunda namusumuzu temizledik'

31.07.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Onur A. (26), boşanma aşamasında olduğu ve bir süredir ayrı yaşadığı öğrenilen eşi Rabia D. A.'yı (22) konuşmak için çağırdı. Öfkeli koca, boşanmaktan vazgeçiremediği eşini defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay sonrası eşinin telefonunu alıp olay yerinden kaçan zanlı, eşinin sosyal medya hesabından elindeki bıçakla canlı yayın yaptı. Onur A.'nın canlı yayındaki sözleri ise kan dondurdu. İşte olayın detayları...

Bıçakla ağır yaraladığı eşinin sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı! 'Sonunda namusumuzu temizledik'

Kan donduran olay, önceki gün öğleden sonra Acıpayam ilçesine bağlı Aşağı Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; eşiyle boşanma aşamasında olan Onur A. (26), bir süredir ayrı yaşadığı öğrenilen eşi Rabia D. A.'yı (22) konuşmak için Aşağı Mahalle'deki parkta çağırdı. Burada çıkan tartışma yerini kavgaya bırakırken, Onur A. yanında getirdiği bıçakla eşini karnından defalarca bıçakladı.

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Kanlar içinde yere yığılan kadını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan Rabia D. A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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'SONUNDA NAMUSUMUZU TEMİZLEDİK'

Defalarca bıçakladığı eşini ağır yaralayan Onur A., saldırının ardından eşinin telefonunu da yanına alarak bölgeden uzaklaştı. Rabia D. A.’nın sosyal medya hesabından elindeki bıçakla canlı yayın yapan Onur A., “Tüm çabamıza rağmen sonunda namusumuzu temizledik. Neymiş, her insana kahpelik yapılmazmış kardeş” şeklinde konuştu.

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DAHA ÖNCE DE İNTİHAR ETMİŞ

Olayın ardından kayıplara karışan saldırgan koca Onur A., Çameli ilçesinde saklandığı adreste gözaltına aldı. Eşini boşanmaktan vazgeçiremeyince öfkeye kapıldığı belirtilen ve daha önceden de aynı gerekçe ile intihara teşebbüs ettiği öğrenilen koca, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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İHA

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sosyal medya canlı yayın Denizli
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