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Bıçakla bir kişiyi ağır yaralayan adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 14:38 | Son Güncelleme

Samsun’da bir kişiyi bıçakla ağır yaralayan şahıs polis tarafından gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde meydana geldi.

Bıçakla bir kişiyi ağır yaralayan adliyeye sevk edildi

Samsun’da bir kişiyi bıçakla ağır yaralayan şahıs polis tarafından gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.
Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçaklı saldırıya uğrayan A.T.(37), başından ve karnından bıçaklanarak ağır yaralandı. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan A.Y. tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren M.Y.(47) ise polis tarafından gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosunda sorgusu tamamlanan M.Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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