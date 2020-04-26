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Bıçakla dehşet saçtı, karısını ve baldızını yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2020 21:16 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde iddiaya göre telefon yüzünden tartıştığı karısı ile onları ayırmaya çalışan baldızını bıçakla yaralayan öfkeli koca, kanlı eşofmanıyla polise teslim oldu.

Olay, Manavgat ilçesine bağlı Hisar Mahallesi 4514 Sokak üzerindeki bir apartmanda gerçekleşti. İddiaya göre, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle evde kalan Celal Y. ile karısı Zekiye Y. arasında telefon yüzünden tartışma çıktı. Karısının mutfakta telefonla görüştüğünü gören Celal Y. eşinden telefonu istedi. Eşinin de sinirlenip telefonu yere atması üzerine iyice öfkelenen Celal Y. tezgahtaki bıçağı alıp Zekiye Y.'ye saldırdı.

BALDIZI DA YARALANDI

Olayı gören ve ikiliyi ayırmaya çalışan baldızı Hatice Ö. de olayda bıçakla yaralandı. Olay sonrası apartmanın kapısına çıkan Celal Y. iddiaya göre, “Çocuklarım ne olacak?” diyerek bağırmaya başladı.

BAŞINDA BIÇAK PARÇASI KALDI

Komşuların olayı duyması üzerine olay yerine polis ve ambulans geldi. Celal Y., emniyet güçlerine teslim olurken, yaralı eşi ve baldızı ise gelen ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Zekiye Y.’nin sağlık durumunun iyi olduğu, başında bıçak parçası kaldığı belirlenen baldız Hatice Ö.’nün ise ameliyata alındığı, hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Asayiş ekiplerince hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Celal Y.'nin ayağında ayakkabısının olmadığı ve alt eşofmanının kanlı olduğu görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Manavgat tartışma bıçaklama

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