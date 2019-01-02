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Bıçakla gözünden yaralanan küçük Sudenaz'a kornea nakli yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 17:20 | Son Güncelleme

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, annesiyle birlikte alışverişten döndükten sonra, yumurta kolisini açmaya çalıştığı elindeki bıçakla kendisini gözünden yaralanan 11 yaşındaki Sudenaz Aldağ, 1.5 yıl sonra kornea nakli olup, tekrar görmeye başladı.

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, annesiyle birlikte alışverişten döndükten sonra, yumurta kolisini açmaya çalıştığı elindeki bıçakla kendisini gözünden yaralanan 11 yaşındaki Sudenaz Aldağ, 1.5 yıl sonra kornea nakli olup, tekrar görmeye başladı.
Olay, 2017 yılının Haziran ayında Aldağ ailesinin Ayrancılar Mahallesi'ndeki evinde meydana geldi. Annesi Zehra Aldağ ile birlikte alışverişten dönen küçük Sudenaz Aldağ, eve geldiğinde aldıkları ürünleri annesiyle birlikte yerleştirmeye başladı. Aldağ, yumurta kolisinin üzerindeki ipi bıçakla kesmeye çalıştı, ancak fazla güç uygulayınca, ipi kesen bıçak daha sonra sağ gözüne battı. Anne Zehra Aldağ, o sırada işte olan kocası Yılmaz Aldağ'ı aradı ve küçük kız, Torbalı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Aldağ'ın ilk müdahalesi burada yapıldı. Daha sonra İzmir'deki Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Aldağ'ın göz merceğinin zedelendiği, göz tansiyonu problemiyle karşı karşıya kaldığı ve görme kaybı yaşadığı belirlendi.
Olayın üzerinden yaklaşık 1.5 yıl geçtikten sonra, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Bora Yüksel tarafından Sudenaz'a kornea nakli yapıldı. Küçük kızın sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Do. Dr. Yüksel, Sudenaz'ın gözüne, yaklaşık 1.5 yıl önce ailesine yardım etmek isterken talihsiz bir kaza geçirmesiyle bıçak batmış. Buna bağlı olarak bir takım göz problemleriyle karşı karşıya kaldı. Gözün kornea tabakası niteliğini yitirmiş ve göz tansiyonu gelişmişti. Biz, işe tüp ameliyatı ile başladık ve böylece göz tansiyonunu düşürdük. Bunu düşürdükten sonra kornea naklini gerçekleştirdik. Ayrıca zedelenen göz merceğine müdahale ettik ve gözüne iç lens taktık. Bununla beraber, yırtılan göz bebeğine de estetik müdahale uyguladık. Sudenaz'ın durumu şu anda iyiye gidiyor, inşallah çok daha iyi olacak dedi.
GÖZÜMÜN RENGİ MAVİYDİ, YEŞİL OLDU
Artık daha iyi görebildiğini söyleyen minik Sudenaz ise, Alışverişten gelmiştik. Ben de anneme yardım etmek istedim ve bazı poşetleri dolaba yerleştirdim. Yumurta kolisini aldığımda üzerinde ip olduğunu gördüm ve meyve bıçağıyla kesmek istedim. Ama bıçak gözüme battı. Daha sonra bir daha elime bıçak almadım. Sağ gözümün rengi eskiden maviydi, şimdi yeşil oldu ama şikayet etmiyorum. Doktoruna çok teşekkür ediyorum diye konuştu.
Baba Yılmaz Aldağ ise, çocukların eline kesinlikle bıçak verilmemesi gerektiğini belirterek, Olayı duyup işten eve geldiğimde çok korktum ve panikledim. Ancak eşim Zehra çok ağladığı için metanetli olmak zorundaydım. Kızımın gözünde şiddetli ağrılar vardı, gittikçe artan görme kaybı yaşıyordu. Çok şükür şu anda bu problemlerimiz giderek azalıyor. Şu anda sadece ameliyata bağlı ağrılar var, ancak daha iyi olacak dedi.

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