Bıçakla kavga, saniye saniye kamerada

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'daki bir sitenin bahçesinde 2 kişi arasında belirlenemeyen nedenle çıkan bıçaklı kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kavgada şans eseri yaralanan olmadı.
Olay, dün saat 21.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Yolu üzerinde bulunan sitede meydana geldi. Sitenin bahçesindeki bir kişi ile yine bahçedeki otomobil içinde bulunan sürücü, belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışma sırasında aracından inen sürücü bıçakla, diğer kişiye saldırmak istedi. Durumu fark eden diğer site sakinlerinin müdahalesi ile taraftarlar ayrıldı. Bu sırada otomobilden inen kadın da kavgayı ayırmak için müdahale etti.
Kavga kısa sürede sona ererken, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
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