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  4. Bıçakla kendi boğazını kesip 2'nci katın penceresinden atladı!

Bıçakla kendi boğazını kesip 2'nci katın penceresinden atladı!

23.07.2021 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, psikolojik rahatsızlığı bulunduğu belirtilen Ali İ. (20), bıçakla kendi boğazını kesip 2'nci kattaki evlerinin penceresinden atladı. Ağır yaralanan Ali İ. hastanede tedaviye alındı.

Bıçakla kendi boğazını kesip 2'nci katın penceresinden atladı!

Olay, saat 14.00 sıralarında Karşıyaka Mahallesi 2377 Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü belirtilen Ali İ. bıçakla kendi boğazını kestikten sonra ikinci kattaki evlerinin penceresinden atladı.

DURUMU CİDDİ

Çevredekiler, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Ali İ., ihbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedaviye alınan Ali İ.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Ali İ.'nin yakınları, evin önünde sinir krizi geçirip gözyaşı döktü.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Denizli Pamukkale
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