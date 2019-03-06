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Bıçakla kendini yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2019 23:15 | Son Güncelleme

Malatya’da bir genç bıçakla kendini karnından yaraladı.Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Sancaktar Mahallesi’nde meydana geldi.

Malatya’da bir genç bıçakla kendini karnından yaraladı.
Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Sancaktar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sancaktar Mahallesi Aslantepe Caddesi üzerinde yerde kanlar içerisinde yatan bir kişiyi gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri M.A.’nın (23) bıçakla kendini karnından yaraladığını belirledi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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