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Bıçakla kendisine zarar verdi, kız arkadaşı ağlayarak ikna etti

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2018 10:44 | Son Güncelleme

ADANA'da kız arkadaşından ayrıldığı öne sürülen Bedirhan A.

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da kız arkadaşından ayrıldığı öne sürülen Bedirhan A. (17), sokak ortasında bıçakla kendisine zarar verdi. Olay yerine getirilen, gözyaşlarına hakim olamayan kız arkadaşı Ş.Ç. (15), konuştuğu Bedirhan A.'yı ikna etti. Olay, merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Kız arkadaşından ayrılan Bedirhan A., caddede elindeki bıçakla vücudunun göğüs kısmına zarar verdi. Vatandaşlar polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, Bedirhan A.'dan eylemine son vermesini istedi. Ancak polisin tüm ikna çabalarına karşın bıçağı bırakmayan Bedirhan A., kız arkadaşıyla sorunlar yaşadığını, bu nedenle kendisine zarar vermek istediğini söyledi. Bunun üzerine aynı mahallede oturan kız arkadaşı Ş.Ç., olay yerine getirildi. Olay yerinde biriken kalabalık korku dolu gözlerle Bedirhan A.'yı izlerken, S.Ç. gözyaşlarına hakim olamadı. S.Ç.'nin uzun uğraşları sonucu Bedirhan A., elindeki bıçağı yere atarak polise teslim oldu. Polis aracına bindirilen Bedirhan A., ifadesi alınmak üzere Denizli Polis Merkezi'ne götürüldü.

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