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Bıçakla kovaladığı genci göğsünden yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 16:18 | Son Güncelleme

BURSA'da 14 yaşındaki Efe O., sokak ortasında kavga ettiği Suriye uyruklu Abdullah S.

Serkan AKKUŞ-İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)- BURSA'da 14 yaşındaki Efe O., sokak ortasında kavga ettiği Suriye uyruklu Abdullah S. (16) tarafından bıçaklandı. Göğsünden yaralanan Efe O., tedaviye alınırken, olayın ardından gözaltına alınan Abdullah S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kavga anı ise bir iş yerine ait güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Efe O., yolda yürürken daha önce kavga ettiği Suriye uyruklu Abdullah S. ile karşılaştı. İki genç kısa süre tartıştıktan sonra Abdullah S., yanındaki bıçakla Efe O.'yu göğsünden bıçakladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Efe O.'yu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken Abdullah S., kısa bir süre sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaşı 18'den küçük olan Abdullah S., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan kavga anı, bir işyerine ait kameralar tarafından görüntülendi. Görüntülerde, bisiklet üzerinde olan Abdullah S. ile Efe O.'nun bir süre tartıştıktan sonra yumruklaştığı, daha sonra Abdullah S.'nin Efe O.'yu elindeki bıçak ile kovaladığı görüldü.

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