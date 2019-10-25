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Bıçakla öldürmeye müebbet hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2019 15:10 | Son Güncelleme

Samsun’da bir kişiyi bıçakla öldürmek suçundan tutuklanan şahıs yargılandığı mahkemece müebbet hapis cezası çarptırıldı.Olay, Samsun’un Kavak ilçesi İstasyon Mahallesi Tren İstasyonunda 2018 yılı Mayıs ayında meydana geldi.

Bıçakla öldürmeye müebbet hapis

Samsun’da bir kişiyi bıçakla öldürmek suçundan tutuklanan şahıs yargılandığı mahkemece müebbet hapis cezası çarptırıldı.
Olay, Samsun’un Kavak ilçesi İstasyon Mahallesi Tren İstasyonunda 2018 yılı Mayıs ayında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah inşaata çalışmaya giden bir vatandaş, 23 yaşındaki Serkan Akyol’u yerde kanlar içinde görünce polise haber verdi. Olay yerine giden polis, vücudunun çeşitli yerlerinden çok sayıda bıçak darbesi alan gencin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis, aynı yerde ellerinden bıçakla yaralanmış Serkan S.’yi de buldu. Kavak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Serkan S., tanımadığı kişilerin gelip kendilerine saldırdıklarını ve bayıldığını iddia etti. Cinayet zanlısı olarak tutuklanarak cezaevine gönderilen Serkan S. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.
Davanın son duruşmasında tutuklu sanık Serkan S. "adam öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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