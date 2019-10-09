Bıçakla otomobil ve motosiklet gaspına indirimsiz 20 yıl hapis

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da 15 dakika arayla bıçak tehdidiyle gasbettiği otomobil ve motosikletle tek taraflı kaza yaptıktan sonra yakalanan Adem Aytaç Tükel (40), 20 yıl hapse mahkum edildi. Sanığın cezasında indirime gidilmedi.

Olay, Muratpaşa ilçesindeki Memurevleri ve Meltem mahallelerinde meydana geldi. 14 Haziran günü saat 10.00 sıralarında Memurevleri Mahallesi 211 Sokak üzerinde park halindeki 07 EL 924 plakalı otomobilini çalıştıran Yusuf Mızrak'ın (66) yanına gelen Adem Aytaç Tükel, bıçakla tehdit ettiği Mızrak'tan araçtan çıkmasını istedi. Tükel, çalışır vaziyetteki otomobile binerek hızla uzaklaştı.

İKİ ARAÇLA DA KAZA YAPTI

Gasbettiği otomobille seyir halindeyken Meltem Mahallesi Sabancı Bulvarı üzerinde tek taraflı kaza yapan Adem Aytaç Tükel, aracın hareket etmemesi üzerine yolun ortasına çıkarak beklemeye başladı. 07 ADT 67 plakalı motosikletle seyir halinde olan Soner Doğan'ın (31) önünü kesen Tükel, "Motordan in, yoksa seni öldürürüm" diye bıçakla tehdit ettiği gencin motosikletini gasbetti. İhbar üzerine polisin takibe aldığı Adem Aytaç Tükel, Güvenlik Mahallesi Turgut Reis Caddesi üzerinde yine tek taraflı kaza yaptı. Polisin yakaladığı Adem Aytaç Tükel, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İNDİRİMSİZ 20 YIL HAPİS

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamanın son duruşmasında pişmanlığını dile getiren Adem Aytaç Tükel, “Ben olayın olduğu gün arkadaşımla alkol aldım. Arkadaşım saat 06.00 gibi gittikten sonra alkol almaya devam ettim. En son neler yaptığımı hatırlamıyorum. Gözlerimi açtığımda emniyetteydim. Pişmanım" dedi. Mızrak ve Doğan ise zararlarının karşılanmadığını belirterek, sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi. Mahkeme heyeti, Yusuf Mızrak ve Soner Doğan'a karşı 'silahla yağma' suçunu işleyen Adem Aytaç Tükel'i, 10'ar yıldan toplam 20 yıl hapis cezasına mankum etti. Heyet, cezada herhangi bir indirimde bulunmadı.