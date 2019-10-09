HABER

Bıçakla otomobil ve motosiklet gaspına indirimsiz 20 yıl hapis-ARŞİV

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2019 12:58 | Son Güncelleme

ANTALYA'da 15 dakika arayla bıçak tehdidiyle gasbettiği otomobil ve motosikletle tek taraflı kaza yaptıktan sonra yakalanan Adem Aytaç Tükel (40), 20 yıl hapse mahkum edildi.

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da 15 dakika arayla bıçak tehdidiyle gasbettiği otomobil ve motosikletle tek taraflı kaza yaptıktan sonra yakalanan Adem Aytaç Tükel (40), 20 yıl hapse mahkum edildi. Sanığın cezasında indirime gidilmedi.

Olay, Muratpaşa ilçesindeki Memurevleri ve Meltem mahallelerinde meydana geldi. 14 Haziran günü saat 10.00 sıralarında Memurevleri Mahallesi 211 Sokak üzerinde park halindeki 07 EL 924 plakalı otomobilini çalıştıran Yusuf Mızrak'ın (66) yanına gelen Adem Aytaç Tükel, bıçakla tehdit ettiği Mızrak'tan araçtan çıkmasını istedi. Tükel, çalışır vaziyetteki otomobile binerek hızla uzaklaştı.

İKİ ARAÇLA DA KAZA YAPTI

Gasbettiği otomobille seyir halindeyken Meltem Mahallesi Sabancı Bulvarı üzerinde tek taraflı kaza yapan Adem Aytaç Tükel, aracın hareket etmemesi üzerine yolun ortasına çıkarak beklemeye başladı. 07 ADT 67 plakalı motosikletle seyir halinde olan Soner Doğan'ın (31) önünü kesen Tükel, "Motordan in, yoksa seni öldürürüm" diye bıçakla tehdit ettiği gencin motosikletini gasbetti. İhbar üzerine polisin takibe aldığı Adem Aytaç Tükel, Güvenlik Mahallesi Turgut Reis Caddesi üzerinde yine tek taraflı kaza yaptı. Polisin yakaladığı Adem Aytaç Tükel, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İNDİRİMSİZ 20 YIL HAPİS

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamanın son duruşmasında pişmanlığını dile getiren Adem Aytaç Tükel, “Ben olayın olduğu gün arkadaşımla alkol aldım. Arkadaşım saat 06.00 gibi gittikten sonra alkol almaya devam ettim. En son neler yaptığımı hatırlamıyorum. Gözlerimi açtığımda emniyetteydim. Pişmanım" dedi. Mızrak ve Doğan ise zararlarının karşılanmadığını belirterek, sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi. Mahkeme heyeti, Yusuf Mızrak ve Soner Doğan'a karşı 'silahla yağma' suçunu işleyen Adem Aytaç Tükel'i, 10'ar yıldan toplam 20 yıl hapis cezasına mankum etti. Heyet, cezada herhangi bir indirimde bulunmadı.

Sosyal medya yalanları bu paylaşımlarla ortaya çıktıSosyal medya yalanları bu paylaşımlarla ortaya çıktı
HDP önündeki eylemde 37'nci günHDP önündeki eylemde 37'nci gün
Ceviz çalmaya geldiler tarla sahibini öldürdülerCeviz çalmaya geldiler tarla sahibini öldürdüler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'de yeni kriz patladı! Trump talimat vermiş!

ABD'de yeni kriz patladı! Trump talimat vermiş!

Fahrettin Altun: TSK ve ÖSO yakında sınırı geçecek

Fahrettin Altun: TSK ve ÖSO yakında sınırı geçecek

54 yıllık restoran zinciri mali krizde

54 yıllık restoran zinciri mali krizde

Dolarda 'Suriye' hareketliliği! Şu anda...

Dolarda 'Suriye' hareketliliği! Şu anda...

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

ABD çekilince teröristler de çekildi!

ABD çekilince teröristler de çekildi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi

Sır perdesi 13 yıl sonra aralandı! Cinayeti itiraf etti

Trabzon’da cami inşaatında çökme meydana geldi: 2 yaralı

Cami inşaatında çökme: 2 işçi yaralı

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Gölde boğulan genç kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı

Feryadı yürekleri dağladı: Gelinlik giyecektin, kefen giydin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.