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Bıçakla PTT soygununa 10 yıldan 15 yıla kadar hapsi talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 12:34 | Son Güncelleme

Antalya’da kargo gönderme bahanesiyle girdiği PTT şubesinden bıçak zoruyla soygun yapan ve 7 bin TL para çalan sanık hakkında iddianame hazırlandı.

Antalya’da kargo gönderme bahanesiyle girdiği PTT şubesinden bıçak zoruyla soygun yapan ve 7 bin TL para çalan sanık hakkında iddianame hazırlandı. Sanığın, ‘nitelikli yağma’ suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.
Olay, 30 Eylül’de Kepez ilçesi Habibler PTT Şubesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1.5 yıl önce açılan şubeye, kimliği belirsiz bir kişi kutuyla geldi. İçeride tek çalışan Serpil B.’ye (41) kargo göndereceğini söyleyen şüpheli, ardından kutunun içerisinden ekmek bıçağını çıkartarak kasayı açmasını söyledi. Paniğe kapılan kadın, böyle bir şey yapmaması gerektiğini söylemesine karşın şüpheli, "Bankaya borcum var. Zaten cezaevine gireceğim" diyerek bıçaklı tehdidini sürdürdü. Kasada bulunan yaklaşık 7 bin lirayı alan şüpheli, yaya olarak olay yerinden kaçtı.
Yakalanan Okan C., tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Sanık hakkında hazırlanan iddianame ise kabul edildi.
Sanık Okan C.’nin çevredeki PTT şubelerini gezdiğinin ifade edildiği iddianamede, “Sanık Sütçüler Caddesi’ndeki şubeyi soymaya karar verdi. Sanık tanınmamak için boya lekeli kıyafetler giyip, şapka da taktı. Sanık yanında getirdiği kutunun içine bıçağı koyarak şubeye girdi. Daha sonra çıkardığı bıçağı doğrultup ’kasayı aç’ diyerek görevliyi tehdit etti. Sanık, kasadaki 7 bin lirayı kutuya koyduğu sırada şube görevlisine ’Abla bankaya borcum var, zaten cezaevine gireceğim’ diyerek aldığı paralarla kaçtı” ifadeleri kullanıldı.
İddianamede, sanığın ’nitelikli yağma’ suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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