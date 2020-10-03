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Bıçakla saldırarak 3 kişi yaralayan zanlılar tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2020 17:45 | Son Güncelleme

Karabük’ün Eflani ilçesine bağlı Karacapınar köyünde kız kaçırma yüzünden biri ağır 3 kişiyi bıçaklayarak yaralayan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Adliye önünde sıkı güvenlik önlemi alan Jandarma ve Polis adeta kuş uçurtmadı.Eflani’nin Karacapınar köyünde dün akşam meydana gelen olayda, köy muhtarı Halil İbrahim Çelenli’nin kızı Esra Çelenli’yi, eski muhtar Halis S.’nin yeğeni Osman V.

Karabük’ün Eflani ilçesine bağlı Karacapınar köyünde kız kaçırma yüzünden biri ağır 3 kişiyi bıçaklayarak yaralayan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Adliye önünde sıkı güvenlik önlemi alan Jandarma ve Polis adeta kuş uçurtmadı.
Eflani’nin Karacapınar köyünde dün akşam meydana gelen olayda, köy muhtarı Halil İbrahim Çelenli’nin kızı Esra Çelenli’yi, eski muhtar Halis S.’nin yeğeni Osman V. konuşma bahanesiyle kandırıp geçtiğimiz Salı günü İstanbul’a kaçırdı. Ailelerin devreye girmesi sonucu muhtar kızını İstanbul’dan alıp köye geri getirdi. Yaşanan olay sonrası Halit S., yanına aldığı İsmail Ç. ile birlikte Karacapınar Köyü Muhtarı Halil İbrahim Çelenli ile konuşmaya gitti. Burada iki grup arasında yaşanan tartışmanın büyümesi ile kavga çıktı. Çıkan kavgada köy muhtarı Halil İbrahim Çelenli (52), oğlu Nadir Çelenli (28) ve yeğeni Fatih Çelenli (30), İsmail Ç. tarafından bıçaklanarak yaralanmıştı.
Yaralılar kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, olay yerinden kaçtıktan sonra Jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalanan Halit S. ve İsmail Ç. sorgularının ardından Safranbolu adliyesine sevk edildi.
Jandarma ve polis ekiplerin yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen zanlılar Cumhuriyet Savcılığınca alınan ifadelerinin ardından tutuklanma istemi ile mahkemeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan Halit S. ve İsmail Ç. yoğunluk güvenlik önlemleri altından adliyeden çıkarılarak sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Karabük T Tipi Kapalı Cezaevine sevk edildi.

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