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Bıçakla saldırdılar! Minibüste korkunç olay

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2020 15:32 | Son Güncelleme

Elazığ'daki İstasyon Caddesi'nde meydana gelen olay kan dondurdu. Minibüs şoförü Ahmet T., tartıştığı 3 yolcu tarafından bıçakla yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde kent merkezindeki İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan 23 M 0039 plakalı minibüs şoförü Ahmet T. (35) ile 3 yolcu arasında nedeni öğrenilemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada, 3 yolcu sürücü Ahmet T.’yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, Ahmet T.’yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Ahmet T.'nin hastanedeki tedavisi sürerken, polis ekiplerince kavgaya karışan 3 yolcu gözaltına alındı. (DHA)

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