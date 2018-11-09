HABER

Bıçakla tehdit ve gasba 3 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 09.11.2018 17:21 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, evine zorla girdikleri kişiyi dövdükten sonra bıçak ve şişle tehdit edip, aracını, parasını, telefonunu ve cüzdanını gasbeden 4 kişiden 3'ü, mahkemece tutuklandı.

Bıçakla tehdit ve gasba 3 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, evine zorla girdikleri kişiyi dövdükten sonra bıçak ve şişle tehdit edip, aracını, parasını, telefonunu ve cüzdanını gasbeden 4 kişiden 3'ü, mahkemece tutuklandı.
Aydıntepe Mahallesi'nde oturan ve ismi açıklanmayan kişi, geçen pazartesi günü, evine zorla giren 2 kadın ve 2 erkek tarafından alıkoyuldu. Şüpheliler, döverek, bıçak ve şişle tehdit ettikleri kişinin aracını, telefonunu, parasını ve cüzdanını gasbettikten sonra kaçtı. Gasbedilen kişinin şikayeti üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan Y.D., V.K., N.İ. ve P.K.'yi suç aletleriyle yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.D., V.K. ve P.K., 'nitelikli yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'kasten yaralama' suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. Şüphelilerden N.İ. ise mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Bıçakla tehdit ve gasba 3 tutuklamaBıçakla tehdit ve gasba 3 tutuklama

PARTNERBeklenen gün geldi! Bu indirimler hiç bir yerde görülmedi!Beklenen gün geldi! Bu indirimler hiç bir yerde görülmedi!
Hastanede 11 cep telefonu hırsızlığına tutuklamaHastanede 11 cep telefonu hırsızlığına tutuklama
'Cinsel istismar' sanığı sahte tarikat şeyhi: Bana kumpas kuruldu (2)- Yeniden'Cinsel istismar' sanığı sahte tarikat şeyhi: Bana kumpas kuruldu (2)- Yeniden
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

CHP'li Öztürk Yılmaz'dan parti yönetimine sert eleştiri

CHP'li Öztürk Yılmaz'dan parti yönetimine sert eleştiri

KOSGEB'den destek aldı, Avrupa'ya ısıtmalı mont sattı

KOSGEB'den destek aldı, Avrupa'ya ısıtmalı mont sattı

Oyunculuğu bırakan Özgü Namal eşek peyniri satacak

Oyunculuğu bırakan Özgü Namal eşek peyniri satacak

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

Ünlü doktor Salih Mertan intihar etti!

Ünlü doktor Salih Mertan intihar etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
5 erkekle zorla ilişkiye girdi! Tarikat şeyhinden 'pes' dedirten savunma

5 erkekle zorla ilişkiye girdi! Tarikat şeyhinden 'pes' dedirten savunma

İnanılmaz olay! ''Cenazemizi gönderin cenazenizi alın''

İnanılmaz olay! ''Cenazemizi gönderin cenazenizi alın''

Kayıpşehir'den Urartu kalıntıları çıktı

Kayıpşehir'den Urartu kalıntıları çıktı

Ofis basıp dehşet saçan kızlar hakimin kararıyla yıkıldı

Ofis basıp dehşet saçan kızlar hakimin kararıyla yıkıldı

Eşi ve çocukları tarafından vahşice öldürüldü! Tüyler ürperten ayrıntı

Eşi ve çocukları tarafından vahşice öldürüldü! Tüyler ürperten ayrıntı

Okul basan polisten şoke eden iddia! ‘Gel bakalım buraya sana tecavüz eden kim’

Okul basan polisten şoke eden iddia! ‘Gel bakalım buraya sana tecavüz eden kim’

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.